Bravos consiguen su séptima victoria consecutiva al remontar para vencer 6-5 a Tigres
Los Bravos de Atlanta lograron una destacada victoria de 6-5 ante los Tigres de Detroit, gracias a dos jonrones de Nacho Álvarez Jr. y un sencillo decisivo en la novena entrada del juego.
20/09/2025 | 18:19Redacción Cadena 3
FOTO: Bravos consiguen su séptima victoria consecutiva al remontar para vencer 6-5 a Tigres
DETROIT (AP) — Nacho Álvarez Jr. conectó los dos primeros jonrones de su carrera en la MLB, luego añadió un sencillo que empató el juego en la novena entrada y los Bravos de Atlanta consiguieron su séptima victoria consecutiva al superar el sábado 6-5 a los Tigres de Detroit.
Los Tigres han perdido cinco partidos seguidos y ocho de los últimos nueve. Su ventaja en la División Central de la Liga Americana se ha reducido a juego y medio sobre los Guardianes de Cleveland, quienes están disputando una doble cartelera ante los Mellizos de Minnesota.
Los Bravos estaban abajo 5-4 al entrar en la novena. Ozzie Albies y Ha-Seong Kim comenzaron la novena con sencillos ante Will Vest (6-5), pero él ponchó a Michael Harris II y Sandy León.
Eso trajo al bate a Álvarez, quien ya había conectado cuadrangulares en la tercera y octava entradas. Bateó un sencillo a la derecha para empatar el juego y Jurickson Profar siguió con un hit para poner a los Bravos adelante.
Raisel Iglesias lanzó la novena para su 27mo salvamento. Dylan Dodd (1-0) obtuvo la victoria en relevo con una octava entrada sin carreras.
Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr. de 3-0 con una anotada, Sandy León de 4-0.
Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-3 con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0 con una empujada. El cubano Andy Ibáñez de 2-0. El puertorriqueño Javier Báez de 3-0.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido entre Bravos y Tigres? Los Bravos remontaron y vencieron 6-5 a los Tigres de Detroit en la novena entrada.
¿Quién fue el destacado del encuentro? Nacho Álvarez Jr. destacó con dos jonrones y un sencillo clave.
¿Cuándo se llevó a cabo este partido? El partido se disputó el sábado, 20 de septiembre de 2025.
¿Dónde se llevó a cabo el juego? El encuentro tuvo lugar en Detroit, en el estadio de los Tigres.
¿Cómo afectó esta victoria a la tabla de posiciones? Los Bravos lograron su séptima victoria consecutiva y los Tigres perdieron su quinto juego consecutivo.
[Fuente: AP]