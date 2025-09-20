En vivo

Bravos consiguen su séptima victoria consecutiva al remontar para vencer 6-5 a Tigres

Los Bravos de Atlanta lograron una destacada victoria de 6-5 ante los Tigres de Detroit, gracias a dos jonrones de Nacho Álvarez Jr. y un sencillo decisivo en la novena entrada del juego.

20/09/2025 | 18:19Redacción Cadena 3

FOTO: Bravos consiguen su séptima victoria consecutiva al remontar para vencer 6-5 a Tigres

DETROIT (AP) — Nacho Álvarez Jr. conectó los dos primeros jonrones de su carrera en la MLB, luego añadió un sencillo que empató el juego en la novena entrada y los Bravos de Atlanta consiguieron su séptima victoria consecutiva al superar el sábado 6-5 a los Tigres de Detroit.

Los Tigres han perdido cinco partidos seguidos y ocho de los últimos nueve. Su ventaja en la División Central de la Liga Americana se ha reducido a juego y medio sobre los Guardianes de Cleveland, quienes están disputando una doble cartelera ante los Mellizos de Minnesota.

Los Bravos estaban abajo 5-4 al entrar en la novena. Ozzie Albies y Ha-Seong Kim comenzaron la novena con sencillos ante Will Vest (6-5), pero él ponchó a Michael Harris II y Sandy León.

Eso trajo al bate a Álvarez, quien ya había conectado cuadrangulares en la tercera y octava entradas. Bateó un sencillo a la derecha para empatar el juego y Jurickson Profar siguió con un hit para poner a los Bravos adelante.

Raisel Iglesias lanzó la novena para su 27mo salvamento. Dylan Dodd (1-0) obtuvo la victoria en relevo con una octava entrada sin carreras.

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr. de 3-0 con una anotada, Sandy León de 4-0.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-3 con una anotada. El dominicano Wenceel Pérez de 3-0 con una empujada. El cubano Andy Ibáñez de 2-0. El puertorriqueño Javier Báez de 3-0.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido entre Bravos y Tigres? Los Bravos remontaron y vencieron 6-5 a los Tigres de Detroit en la novena entrada.

¿Quién fue el destacado del encuentro? Nacho Álvarez Jr. destacó con dos jonrones y un sencillo clave.

¿Cuándo se llevó a cabo este partido? El partido se disputó el sábado, 20 de septiembre de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el juego? El encuentro tuvo lugar en Detroit, en el estadio de los Tigres.

¿Cómo afectó esta victoria a la tabla de posiciones? Los Bravos lograron su séptima victoria consecutiva y los Tigres perdieron su quinto juego consecutivo.

[Fuente: AP]

