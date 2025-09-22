Bouanga brilló con tres goles en el triunfo 4-1 de LAFC sobre RSL

FOTO: Bouanga anota tres goles, su 2do triplete en tres partidos, en victoria 4-1 de LAFC sobre RSL

LOS ÁNGELES (AP) — Denis Bouanga anotó tres goles, su segundo hat trick en los últimos tres partidos, y Los Angeles FC venció 4-1 a Real Salt Lake la noche del domingo.

Bouanga, quien había marcado en cuatro partidos consecutivos, tiene 22 goles esta temporada, empatado con Lionel Messi por la mayor cantidad en la MLS. Bouanga había registrado 20 goles en cada una de las dos últimas temporadas y se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS con al menos 20 goles en tres temporadas consecutivas.

Bouanga, de 30 años, también anotó tres goles en una victoria 4-2 sobre San José el 13 de septiembre, estableciendo un récord del club con cuatro hat tricks en la temporada regular, uno más que Carlos Vela.

Son Heung-min añadió un gol y dos asistencias para Los Angeles.

LAFC, que aseguró un lugar en los playoffs de la MLS Cup 2025 cuando St. Louis venció a San José 3-1 el sábado, alcanzó 50 puntos y se posicionó en cuarto lugar en la Conferencia Oeste. Minnesota, en tercer lugar, tiene 54 unidades y Seattle es quinto con 45.

Salt Lake ha perdido cinco de seis partidos.