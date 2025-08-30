Bologna se impone a Como y Atalanta empata sin Gasperini en la Serie A

ROMA (AP) — Bologna, campeón de la Copa de Italia, se recuperó de la derrota en la primera jornada y venció el sábado 1-0 al adinerado Como en la Serie A.

Riccardo Orsolini anotó después de una hora de partido con un disparo desviado después de haber amenazado también al principio.

Bologna, que perdió su primer partido en Roma, obtuvo sus primeros puntos de la temporada. Para Como, fue un revés después de impresionar con una victoria 2-0 sobre la Lazio.

Propiedad de los hermanos multimillonarios indonesios del tabaco, Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, Como ha gastado 104 millones de euros (121 millones de dólares) en el actual mercado de fichajes, el quinto más alto de la liga.

Bologna estuvo sin Ciro Immobile, el cuatro veces líder anotador de la Serie A que firmó recientemente, quien estará fuera por aproximadamente dos meses tras lesionarse la pierna derecha el fin de semana pasado.

Atalanta lucha sin Gasperini

Con el entrenador Gian Piero Gasperini habiendo partido hacia Roma tras una permanencia de nueve años, Atalanta volvió a tener dificultades en un empate 1-1 ante Parma.

Mario Pasalic adelantó a Atalanta con un disparo lejano a los 79 minutos, pero el recién fichado Patrick Cutrone salió del banquillo para igualar en su debut para Parma seis minutos después al empujar un rebote.

Atalanta, que también empató su primer partido contra el recién ascendido Pisa, tiene dos puntos con su nuevo entrenador Ivan Juric. Parma, que perdió su primer partido ante la Juventus, tiene uno.

Más tarde, el campeón defensor Napoli recibe al Cagliari y la Roma juega ante Pisa.