Blake Snell brilla con 11 ponches, Dodgers arrollan 9-0 a Rockies y los barren

FOTO: Blake Snell domina con 11 ponches y Dodgers arrollan 9-0 a Rockies para barrerlos

LOS ÁNGELES (AP) — Blake Snell recetó 11 ponches, su mayor cantidad de la campaña, en una labor de seis entradas. Mookie Betts conectó un grand slam en la octava y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el miércoles 9-0 a los Rockies de Colorado para hilar su cuarta victoria.

Ayudados por su tercera barrida de una serie contra los Rockies esta temporada, los Dodgers aumentaron su ventaja en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional a tres juegos sobre San Diego, que perdió 2-1 en casa ante Cincinnati.

Betts se fue de 5-4 con cinco carreras impulsadas, un desempeño coronado por el séptimo grand slam en su carrera ante un lanzamiento del relevista venezolano Anthony Molina con cuenta de 3-0 para poner el encuentro 8-0.

El cubano Andy Pages y Ben Rortvedt conectaron sencillos y Shohei Ohtani se embasó por interferencia del receptor para llenar las bases.

El dominicano Teoscar Hernández siguió con un jonrón solitario ante su compatriota Angel Chivilli, su tercer cuadrangular en dos juegos.

Un doble de dos carreras de Betts destacó en una segunda entrada de cuatro anotaciones contra el abridor de los Rockies, Kyle Freeland (4-15). El zurdo permitió cuatro carreras y nueve hits en cinco episodios y dos tercios con cinco ponches.

Snell (4-4) permitió sencillos a Tyler Freeman y Hunter Goodman, además de regalar dos bases por bolas, para cortar una racha personal de tres derrotas con su primer triunfo desde el 16 de agosto.

Fue un gran regreso del zurdo después de su última apertura, en la que permitió nueve hits y cinco carreras en cinco entradas en Pittsburgh la semana pasada. El pitcher dos veces ganador del premio Cy Young tiene 124 ponches en 14 aperturas en su carrera contra los Rockies.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 2-0, Orlando Arcia de 2-0.

Por los Dodgers, el dominicano Hernández de 5-1 con una anotada y una producida. El venezolano Miguel Rojas de 4-2 con una anotada. El cubano Pages de 4-3 con dos anotadas y una remolcada. El boricua Kiké Hernández de 3-0 con una empujada.