Beavers impulsa tres carreras, Basallo conecta jonrón y Orioles vencen 8-7
Los Orioles de Baltimore superaron a los Medias Blancas de Chicago 8-7, destacando Dylan Beavers con un triple y tres remolcadas, mientras Samuel Basallo conectó un cuadrangular de dos carreras.
17/09/2025 | 01:27Redacción Cadena 3
FOTO: Beavers impulsa tres carreras, Basallo conecta jonrón y Orioles vencen 8-7 a Medias Blancas
CHICAGO (AP) — Dylan Beavers triplicó, conectó un jonrón y remolcó tres carreras, Gunnar Henderson y Coby Mayo tuvieron tres hits cada uno y los Orioles de Baltimore vencieron el martes 8-7 a los Medias Blancas de Chicago.
Dean Kremer (10-10) permitió dos carreras y cuatro hits en cinco episodios y un tercio. Keegan Akin lanzó una novena entrada sin carreras para su sexto salvamento y los Orioles han ganado sus cinco duelos ante los Medias Blancas esta temporada.
Samuel Basallo, un catcher de 21 años que debutó el 17 de agosto en las Grandes Ligas, bateó un cuadrangular de dos carreras contra el abridor de los Medias Blancas, Shane Smith (6-8).
Jeremiah Jackson inició la quinta entrada con un doble y anotó con un sencillo de Henderson. Beavers siguió con un triple impulsor que los puso arriba 6-2.
Kyle Teel de Chicago conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada. Chase Medroith recibió una base por bolas para abrir la octava y luego anotó con el segundo lanzamiento descontrolado de Chayce McDermott. El venezolano Lenyn Sosa añadió un sencillo de dos carreras y Andrew Benintendi cerró la anotación con un jonrón de dos carreras.
Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-0 con una anotada, Edgar Quero de 3-0. El venezolano Lenyn Sosa de 4-2 con una anotada y dos remolcadas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el juego?
Los Orioles de Baltimore vencieron 8-7 a los Medias Blancas de Chicago.
¿Quién fue el jugador destacado?
Dylan Beavers impulsó tres carreras y conectó un jonrón.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se llevó a cabo el martes.
¿Dónde se disputó el encuentro?
En el estadio de los Medias Blancas de Chicago.
¿Por qué es relevante?
Los Orioles han ganado sus cinco enfrentamientos contra los Medias Blancas en la temporada.
[Fuente: AP]