Barcelona enfrenta desafíos en casa por lesiones y problemas en el estadio

El Barcelona afrontó dificultades en su primer encuentro en casa de La Liga por lesiones y la falta de aprobación para reabrir el Camp Nou, jugando en el Estadi Johan Cruyff con capacidad reducida.

11/09/2025 | 12:12Redacción Cadena 3

FOTO: Barcelona enfrenta desafíos en casa por lesiones y problemas en el estadio

MADRID (AP) — El Barcelona afrontó su primer partido en casa en La Liga española menguado por las lesiones y sin un estadio adecuado.

Entre varios de los problemas ajenos a la cancha que afectaron al Barça, el mayor fue su incapacidad para reabrir el recién renovado estadio Camp Nou.

Los permisos para regresar al Camp Nou no fueron aprobados, por lo que el club catalán —reinante campeón— jugó su primer partido de La Liga en casa en un recinto con capacidad para 6.000 espectadores, aproximadamente 99.000 menos de lo que ofrece su renovado estadio.

El domingo, cuando se enfrente a Valencia, el Barça jugará en el Estadi Johan Cruyff, que normalmente alberga al equipo femenino de Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos.

El técnico Hansi Flick tampoco podrá contar con jugadores que están recuperándose de lesiones como Frenkie de Jong, Alejandro Balde y Gavi. El contratiempo de De Jong ocurrió mientras jugaba con Holanda durante el parón internacional.

Lectura rápida

¿Qué equipo enfrentó problemas en su primer partido en casa? Barcelona enfrentó problemas en su primer partido en casa de La Liga.

¿Cuáles fueron las razones de los problemas en el estadio? El Barcelona no pudo reabrir el Camp Nou por falta de permisos.

¿Dónde jugó el Barcelona su partido en casa? El Barcelona jugó en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad reducida.

¿Cuántos espectadores pudieron asistir al partido? Solo 6.000 espectadores pudieron asistir al partido.

¿Qué jugadores estuvieron ausentes por lesiones? Frenkie de Jong, Alejandro Balde y Gavi estuvieron ausentes por lesiones.

[Fuente: AP]

