Autoridades mexicanas investigan desaparición de cantante y DJ colombianos en Ciudad de México

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades mexicanas buscaron pistas que les permitieron dar con el paradero del cantante de música urbana B-King y el DJ Regio Clown, colombianos que fueron reportados como desaparecidos en Ciudad de México hace casi una semana luego de que salieran rumbo al gimnasio.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró el lunes en su conferencia matutina que hubo una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México referida a la desaparición de ambos artistas colombianos en la capital mexicana, corrigiendo la primera información dada por Colombia que indicaba que había sucedido en el estado de Sonora.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, le pidió la víspera a su homóloga en la red social X “lograr que aparezcan con vida” los artistas, lanzando a su vez la hipótesis —sin pruebas— de que quizá desaparecieron por acción de las “mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas” en Estados Unidos.

Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, desapareció el 16 de septiembre junto a su amigo y DJ Jorge Luis Herrera, Regio Clown, luego de que dijeran que iban al gimnasio en el exclusivo barrio de Polanco.

Las autoridades mexicanas publicaron carteles de búsqueda con fotografías de B-King, de 31 años, y Regio, de 35 años, y algunos de sus rasgos como tatuajes en su cuerpo.

El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, relató el lunes a Blu Radio de Colombia que tuvo contacto con él vía chat el día de la desaparición sobre las 4:30 de la tarde, cuando el artista le informó que después del gimnasio irían a almorzar con dos personas —cuya identidad no reveló—, para luego reencontrarse con él por la noche.

Minutos después, B-King contactó a una mujer, según Gallego la mejor amiga del cantante, y le dijo que le quería contar algo, sin darle más detalles.

El mánager aseguró que era la primera vez que B-King daba un concierto en México en un club, mientras que el DJ vivía en ese país hace varios años. Pensaban regresar juntos a Colombia el 17 de septiembre y tenían un tiquete de avión comprado.

Gallego explicó que no recibieron solicitudes de narcos para hacer conciertos privados, en referencia a la hipótesis que lanzó el presidente colombiano sobre la posible responsabilidad de estructuras narcotraficantes. Agregó que no han recibido llamadas extorsivas luego de su desaparición.

The Associated Press solicitó más información sobre la investigación a las autoridades policiales y la Fiscalía mexicana sin obtener respuesta de inmediato.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo el lunes en un video difundido a la prensa que conversó con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, sobre la desaparición de los artistas y le solicitó su cooperación para esclarecer el caso y hallarlos.