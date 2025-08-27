Ataques de drones israelíes matan a 6 soldados sirios en Damasco

DAMASCO, Siria (AP) — Ataques con drones israelíes en un suburbio al sur de la capital de Siria, Damasco, mataron a seis soldados e hirieron a varios más, según reportaron el miércoles la prensa estatal y un grupo que monitorea la guerra.

Las últimas operaciones con aviones no tripulados se produjeron el martes en Kiswah, un suburbio al sur de Damasco, y se cobraron la vida de seis soldados, informó la cadena estatal Al-Ikhbariah, que no ofreció más detalles.

El ejército israelí no ha realizado comentarios acerca del operativo.

Desde la caída del expresidente Bashar Assad en diciembre, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos en diferentes partes del país y ha destruido activos del ejército sirio.

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Reino Unido que monitorea la guerra, los ataques alcanzaron un punto que conecta la capital con la provincia sureña de Sweida, donde el mes pasado se registraron choques letales entre hombres armados progubernamentales y combatientes de la minoría drusa siria.

Israel intervino en esos combates del lado de los drusos, que forman una comunidad importante en el país, donde son vistos como una minoría leal y a menudo sirven en su ejército.

El Observatorio indicó que la zona atacada el martes tenía puestos militares del ejército de Assad antes de su derrocamiento hace casi nueve meses.

El grupo reportó varios ataques en el lugar, incluyendo uno posterior a la llegada los paramédicos. Además de los seis soldados muertos, tres personas resultaron heridas, añadió.

Antes el martes, un ataque con drones israelíes cerca de la ciudad sureña de Quneitra dejó un fallecido, de acuerdo con Al-Ikhbariah y el Observatorio.

El Ministerio de Exteriores sirio condenó el ataque cerca de Quneitra alegando que viola el derecho internacional y amenaza la paz y la estabilidad en la región.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.