Así fue el momento del impacto de un misil israelí en plena transmisión de TV

La pantalla del canal libanés Al Mayadeen transmitía un análisis pausado sobre la crisis en el sur de Siria, donde la minoría drusa enfrenta un asedio brutal por parte de las fuerzas gubernamentales.

La periodista, serena frente a la cámara, desglosaba el complejo panorama en la provincia de Sweida cuando, de pronto, un destello cegador irrumpió en el horizonte.

Una columna de humo se alzó en el cielo de Damasco, seguida de un estruendo seco y violento que resonó menos de dos segundos después. La conductora jadeó, se encogió en su silla y desapareció del encuadre.

El mundo, atónito, acababa de presenciar en tiempo real un ataque israelí al cuartel del Estado Mayor sirio en las afueras de la capital.

El impacto, captado en vivo, no solo interrumpió la transmisión, sino que marcó un punto de inflexión en la escalada del conflicto sirio. El misil, lanzado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), fue una respuesta directa a la intervención del régimen de Damasco en Sweida, donde los enfrentamientos entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas, aliados del gobierno, han dejado un saldo devastador.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), al menos 248 personas han muerto desde el domingo, incluyendo 92 drusos —28 de ellos civiles, 21 ejecutados sumariamente por fuerzas del régimen—, 138 miembros de las fuerzas de seguridad sirias y 18 combatientes beduinos.

El video del ataque se viralizó rápidamente, no por su espectacularidad, sino por su crudeza: capturó el instante exacto en que la geopolítica se transformó en acción militar, con una claridad que pocas veces se ve en tiempo real. Horas después, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, compartió el clip en su cuenta oficial de X como prueba de la intervención de su país. “Israel no abandonará a los drusos en Siria”, escribió Katz, prometiendo intensificar los ataques si el régimen de Damasco no cesa su ofensiva en el sur.

El conflicto en Sweida estalló tras una serie de secuestros que enfrentaron a la comunidad drusa con las tribus beduinas sunitas. El régimen sirio, que anunció su intervención para “restaurar el orden”, ha sido acusado por líderes drusos y el OSDH de coordinarse con los beduinos, agravando la violencia.

La intervención israelí, justificada como una medida para proteger a la minoría drusa, ha elevado la tensión en una región ya marcada por años de guerra y divisiones.