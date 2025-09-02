Asesinan a tiros a diplomático de embajada de Indonesia en calle de la capital de Perú

LIMA (AP) — Un funcionario de la embajada de Indonesia en Lima fue asesinado a tiros en la capital peruana cuando se encontraba a pocos metros de su domicilio, informó el martes la policía.

“La Policía lamenta el asesinato de un trabajador diplomático de la embajada de Indonesia en el distrito de Lince, Lima. Activamos inmediatamente el plan Cerco e iniciamos las investigaciones para identificar y capturar a los responsables”, dijo la policía en sus redes sociales.

El diplomático indonesio fue identificado como Cetro Leonardo Purba, 40 años, quien llegaba la noche del lunes a su vivienda en su bicicleta pero fue interceptado por hombres que estaban en una motocicleta quienes le dispararon en la cabeza.

El indonesio fue trasladado a una clínica, pero los médicos sólo certificaron su deceso. La embajada de Indonesia en Lima no ha emitido ninguna declaración al momento.

Perú sufre una ola de delincuencia que ha provocado el incremento de los asesinatos y extorsiones con una escasa respuesta del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Las denuncias por extorsiones en Perú sumaron 15.989 entre enero y julio de 2025, lo que significó un aumento de 28% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales. También entre enero y el 18 de agosto fueron asesinadas 6.041 personas, la cifra más alta en el mismo periodo de tiempo desde 2017, según datos oficiales.