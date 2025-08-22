En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Apagón afecta a la capital de Venezuela y dos estados vecinos

Un apagón dejó sin electricidad el viernes a Caracas y partes de Miranda y La Guaira. Las lluvias dañaron una subestación en El Junquito. Aunque el servicio se restauró, muchas zonas continuaban sin luz.

22/08/2025 | 18:06Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CARACAS (AP) — Un apagón dejó el viernes sin electricidad a la capital venezolana y a varios municipios de los estados vecinos de Miranda y La Guaira producto de las tormentas de lluvia y viento que azotaron a la región central del país.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, publicó en su canal de Telegram que las lluvias causaron una falla en una subestación de El Junquito, al oeste de Caracas, y que la Corporación Eléctrica Nacional trabajó para restaurar el servicio.

Casi cuatro horas después se restableció el suministro en muchas zonas de la capital, pero otras continuaron sin electricidad al final de la tarde.

El tren subterráneo de Caracas, el principal medio de transporte de la capital, estuvo paralizado durante el apagón, lo que obligó a miles de personas a trasladarse en el escaso y precario sistema de autobuses.

El apagón también afectó por horas los servicios de telefonía móvil e internet, pero no modificó las operaciones del puerto y aeropuerto, los dos mayores del país, ubicados en el estado costero de La Guaira.

En 2019, durante un período de agitación política — que incluyó el peor apagón en la historia del país —, Venezuela sufrió cortes de energía regulares que el gobierno casi siempre atribuyó a sus oponentes, pero que los expertos en energía dijeron que eran el resultado de incendios forestales que dañaron las líneas de transmisión y un mantenimiento deficiente de la infraestructura hidroeléctrica del país.

Muchos de los problemas energéticos disminuyeron a medida que la economía del país sudamericano se revitalizó en años recientes. Los apagones, sin embargo, se registraron casi a diario en otras regiones, en particular los estados centrales de Aragua y Carabobo, que tienen una red eléctrica obsoleta.

La electricidad en Venezuela depende en gran medida de la presa de Guri, una gigantesca central hidroeléctrica inaugurada a fines de la década de 1960.

Lectura rápida

¿Qué? Un apagón dejó sin electricidad a Caracas y municipios de Miranda y La Guaira.

¿Quién? El ministro Freddy Ñañez informó sobre la causa del apagón.

¿Cuándo? Ocurrió el viernes, con efectos graves en la tarde.

¿Dónde? Se vio afectada la capital venezolana y las áreas circundantes.

¿Cómo? Las tormentas provocaron fallas en una subestación eléctrica.

¿Por qué? La obra sufrió daños por las lluvias recientes.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho