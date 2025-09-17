Anuncio de los nominados a la 26a edición de los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció la lista completa de nominados a los Latin Grammy el miércoles. La ceremonia de los Latin Grammy, en su 26a edición, se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

En la categoría de Grabación del año fueron nominados: “Baile Inolvidable”, Bad Bunny; “DTmF”, Bad Bunny; “El Día del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler, Conociendo Rusia; “Lara”, Zoe Gotusso; “Si antes te hubiera conocido”, Karol G; “Cancionera”, Natalia Lafourcade; “Ao Teu Lado”, Liniker; “Palmeras en el jardín”, Alejandro Sanz.

En la categoría de Álbum del año destacan: “Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro; “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny; “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Raíces”, Gloria Estefan; “Puñito de yocahú”, Vicente García; “al romper la burbuja”, Joaquina; “Cancionera”, Natalia Lafourcade; “Palabra De To’s (Seca)”, Carín León; “Caju”, Liniker; “En Las Nubes - Con Mis Panas”, Elena Rose; “¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz.

En Canción del año: “Baile Inolvidable”, compuesto por Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio y Roberto Jose Rosado Torres, (Bad Bunny). “Bogotá”, compuesto por Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo y Andrés Torres (Andrés Cepeda). “Cancionera”, compuesta por Natalia Lafourcade (Natalia Lafourcade). “Dtmf”, compuesto por Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria y Tyler Spry (Bad Bunny). “El Día del Amigo”, compuesta por Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez y Federico Vindver (Ca7riel & Paco Amoroso).

Otros nominados fueron: “Otra noche de llorar”, compuesta por Mon Laferte. “Palmeras en el jardín”, compuesta por Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose y Alejandro Sanz (Alejandro Sanz). “Si antes te hubiera conocido”, compuesta por Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios y Karol G (Karol G). “#Tetas”, compuesta por Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez y Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso). “Veludo Marrom”, compuesto por Liniker.

Asimismo, estuvieron nominados en la categoría de Mejor nuevo artista: Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes, Ruzzi.

En Mejor álbum pop contemporáneo, compitieron: “Cuarto Azul”, Aitana; “Palacio”, Elsa y Elmar; “Al romper la burbuja”, Joaquina; “En las nubes – con mis panas”, Elena Rose; “¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz.

En la categoría de Mejor álbum pop tradicional: “Bogotá”, Andrés Cepeda; “Cursi”, Zoe Gotusso; “Lo que nos falto decir”, Jesse & Joy; “Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall”, Natalia Lafourcade; “Después de los 30”, Raquel Sofía.

Los nominados a Mejor canción pop incluyen: “Bogotá”, compuesta por Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo, Andrés Torres (Andrés Cepeda); “El Día del Amigo”, compuesta por Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibáñez, Vicente Jiménez y Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso); “Querida yo”, compuesta por Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez y Yamila Safdie (Yami Safdie, Camilo); “Soltera”, compuesta por Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Shakira (Shakira); “Te quiero”, compuesta por Juan Ariza, Covi Quintana y Nicole Zignago (Nicole Zignago).

Dentro de la categoría Mejor interpretación de música electrónica latina se mencionaron: “Orión (Sistek Remix)”, Boza, Elena Rose, Sistek; “Ella quiere techno”, Imanbek y Taichu; “Qqqq”, Ela Minus; “Rulay en Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika y DJ Polin; “Veneka”, Rawayana y Akapellah.

En Mejor fusión/interpretación urbana: “Capaz (Merengueton)”, Alleh, Yorghaki; “Dtmf”, Bad Bunny; “De Maravisha”, Tokischa, Nathy Peluso; “La Plena - W Sound 05”, W Sound, Beele y Ovy On The Drums; “Roma”, Jay Wheeler.

En la categoría de Mejor interpretación de reggaetón: “Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro, Alexis & Fido; “Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny; “Dile a él”, Nicky Jam; “Brillar”, Lenny Tavárez; “Reggaeton malandro”, Yandel, Tego Calderón.

La lista de nominados continúa con otras relevantes categorías donde se reconocieron la diversidad y talento de la música latina. El evento se espera con gran expectativa por la participación de numerosos artistas destacados dentro y fuera de la industria musical.