Al menos tres muertos durante protestas en Togo contra el líder Faure Gnassingbé

Al menos tres personas fallecieron en las protestas en Lomé, Togo, entre el 26 y el 28 de junio, según informó Amnistía Internacional. La presión sobre Faure Gnassingbé, presidente desde 2005, aumenta ante los recientes cambios constitucionales que le permitirían mantenerse en el poder por tiempo indefinido.

Aimé Adi, director de Amnistía Internacional en Togo, declaró a The Associated Press que los tres cuerpos hallados, entre ellos el de dos adolescentes, fueron encontrados en una laguna del barrio Be de Lomé, donde la semana pasada se desataron violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Adi relató que habló con la familia de una de las víctimas, quien manifestó que su hijo de 16 años había desaparecido tras salir de casa en dirección a Be durante una pausa en los disturbios del jueves. Su cadáver fue localizado al día siguiente en la laguna.

“Lo hallaron muerto, con evidencias de haber sido golpeado”, expresó Adi, mientras que las circunstancias de las tres muertes todavía son inciertas.

Además, aseguraron que, junto a las tres muertes confirmadas, se encontraron otros dos cuerpos en un lago en el distrito de Akodessewa y otros dos en una laguna en Nyekonakpoe, elevando el total de fallecidos a siete durante las protestas.

“Hasta el momento, el sistema judicial no ha llevado a cabo arrestos ni ha solicitado autopsias. Estos actos, caracterizados por una crueldad inusitada, constituyen crímenes de Estado”, denunciaron los grupos.

El gobierno de Togo reconoció la recuperación de cuerpos en las mencionadas lagunas, pero afirmó que las muertes se debieron a ahogamientos. Las protestas fueron convocadas por grupos de la sociedad civil e influencers en redes sociales tras la represión de manifestaciones recientes.

Faure Gnassingbé asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros en mayo, un puesto que le permite ser reelegido indefinidamente por el Parlamento. Los políticos de la oposición han calificado este cambio como un “golpe constitucional”.

Las manifestaciones son inusuales en Togo, donde fueron prohibidas desde 2022 tras un ataque mortal en un mercado de Lomé.