Agente de la Patrulla Fronteriza que lideró redadas en Los Ángeles llega a Chicago

FOTO: Agente de la Patrulla Fronteriza que lideró redadas migratorias en Los Ángeles llega a Chicago

CHICAGO (AP) — El agente de la Patrulla Fronteriza que ha roto normas al liderar una batida en Los Ángeles contra inmigrantes llegó a Chicago el martes, lo que podría señalar una nueva fase más agresiva en las redadas migratorias anunciadas la semana pasada en la tercera ciudad más grande del país.

“Bueno, Chicago, hemos llegado”, dijo Gregory Bovino en la red social X, en una publicación que incluía un video de vehículos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza entrando en la ciudad junto con agentes de inmigración caminando en cámara lenta entre imágenes pintorescas del centro. “La Operación At Large está aquí para continuar la misión que comenzamos en Los Ángeles”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también estaba en Chicago, y afirmó que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) realizaron múltiples arrestos el martes. Publicó videos de agentes armados con equipo de tipo militar camuflado sacando a personas esposadas de una vivienda.

“Nuestro trabajo apenas comienza”, dijo en X.

Trump vuelve a plantear despliegue de Guardia Nacional en Chicago

Durante semanas, el presidente Donald Trump ha prometido —con amenazas de fuerza apocalíptica— que Chicago vería más medidas contra la inmigración y tropas de la Guardia Nacional, a pesar de las repetidas objeciones de los gobernantes y residentes locales. Defensores de la inmigración y legisladores de Illinois dijeron que ha habido un aumento en el número de agentes migratorios en los últimos días, ya que Trump se enfoca en bastiones demócratas.

Sin embargo, Trump ha vacilado en enviar un despliegue militar a Chicago. Después de decir que se centraría en otras ciudades, Trump volvió a decir el martes que pronto habría un despliegue en Chicago.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, un demócrata y frecuente crítico de Trump, desestimó las últimas declaraciones del presidente republicano sobre una intervención militar.

“Es difícil creer en algo de lo que dice”, dijo Pritzker a los periodistas.

Pocos detalles sobre el aumento de agentes de inmigración

Ni el enfoque ni el tamaño de la operación de la Patrulla Fronteriza a la que Bovino se refirió el martes estaban claros por el momento. Los funcionarios no respondieron preguntas sobre el alcance de las medidas migratorias en Chicago. Tampoco lo hizo un portavoz de una base militar fuera de Chicago que ha acordado proporcionar apoyo logístico limitado a los agentes federales.

“Los equipos se han dispersado por Chicago para ir tras los objetivos”, dijo Bovino a The Associated Press.

Añadió que Noem observó una redada a las 5:30 de la mañana que resultó en cinco arrestos.

El aumento en la actividad de la policía migratoria en los últimos días ha renovado los temores entre las comunidades de inmigrantes de Chicago, lo que ha llevado a la cancelación y retraso de algunas celebraciones por el Día de la Independencia de México, que se celebra el martes. Las tensiones han sido especialmente altas desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a un hombre que supuestamente pretendía evadir su arresto la semana pasada.

Pritzker, quien se ha opuesto a cualquier intervención federal, criticó las tácticas de Bovino, calificándolas de violentas y discriminatorias.

“Están agarrando a personas que tienen piel morena o que hablan con acento o que hablan otro idioma, y no a personas que son culpables o están acusadas de perpetrar un crimen”, señaló Pritzker.

Pritzker, a menudo mencionado como un posible candidato presidencial para 2028, acusó al gobierno federal de enviar agentes para agitar e inflamar tensiones como justificación para que Trump envíe la Guardia Nacional a la ciudad.

En Los Ángeles, la operación de Bovino llevó a miles de arrestos. Los agentes rompieron ventanas de automóviles, usaron explosivos para abrir una puerta de una casa y patrullaron el Parque MacArthur a caballo. La operación en California comenzó el 6 de junio sin ninguna pista antes de su lanzamiento.

En redes sociales, Bovino aumentó su contenido relacionado con Chicago, destacando la cobertura mediática favorable, respondiendo a miembros del personal de Pritzker y usando un popular estribillo musical de “End of Beginning” de Djo como música de fondo para su video de llegada. Esa frase “y cuando estoy de vuelta en Chicago, lo siento”, se usa a menudo en las redes sociales en odas a la ciudad.

Alcalde de Chicago firma medida para proteger a manifestantes

El alcalde Brandon Johnson dijo que no ha tenido conversaciones directas con funcionarios federales y reafirmó que la policía de Chicago no colaboraría con agentes de inmigración. Como medida en gran parte simbólica, también firmó una orden ejecutiva destinada a proteger el derecho a protestar.

“En caso de que el gobierno federal pisotee la Constitución, nuestro departamento de policía tiene la responsabilidad de asegurarse de que estamos protegiendo nuestra democracia”, comentó.

Johnson y Pritzker han prometido demandar por una intervención federal.

Noem dice que el DHS no retrocederá.

Congresista dice que arrestos de inmigración en Chicago suman cientos

Antes de la llegada de Bovino, el DHS ofreció pocos detalles sobre las medidas de inmigración en Chicago, aparte de señalar aproximadamente dos docenas de arrestos desde que el ICE comenzó una operación a principios de este mes. Activistas de inmigración han dicho que el número de arrestos es mucho mayor, y reportaron más de 15 tan sólo en un suburbio el lunes. Los funcionarios del ICE no respondieron mensajes el martes.

La representante federal por Illinois Lauren Underwood, miembro demócrata de la subcomisión de Asignaciones de Seguridad Nacional, dijo el lunes que los arrestos comenzaron el 6 de septiembre, dos días antes de que el programa del ICE promocionado como “Operación Midway Blitz” se anunciara públicamente, y ha derivado en que 250 personas sean tomadas bajo custodia en el área metropolitana de Chicago.

Underwood dijo que solicitó más información al ICE y fue informada, incluyendo detalles de que el programa incluiría todo el estado de Illinois y el condado de Lake, Indiana, que es parte del área metropolitana de Chicago.

“Todos merecen sentirse seguros en su comunidad. Como todos los habitantes de Illinois, me he sentido preocupada y alarmada por los informes sobre la conducta y operaciones del ICE en nuestro estado bajo Donald Trump”, dijo Underwood en un comunicado.

___

El periodista de The Associated Press Elliot Spagat en San Diego contribuyó a este despacho. ___