En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Advierten graves riesgos tras la eliminación la vacunación obligatoria en EE.UU.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidió eliminar la obligatoriedad de la vacunación. El infectólogo Tejeira advirtió sobre el posible regreso de enfermedades erradicadas y sus consecuencias.

04/09/2025 | 14:23Redacción Cadena 3

FOTO: Advierten graves riesgos tras la eliminación la vacunación obligatoria en EE.UU.

  1.

    Audio. Infectólogo advierte sobre riesgos tras anuncio de no vacunación obligatoria en EE. UU.

    Ahora país

    Episodios

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación para todas las enfermedades. Esta decisión generó reacciones inmediatas en el ámbito médico, ya que despierta preocupaciones sobre el posible resurgimiento de enfermedades que habían sido erradicadas.

Ricardo Tejeira, infectólogo con matrícula nacional 58.065, compartió su inquietud con Cadena 3: “Es una locura. La vacuna no es un bien individual, protege la salud de la comunidad”. Tejeira advirtió que los viajes internacionales pueden facilitar la transmisión de enfermedades en un corto período, citando el reciente brote de sarampión en el país como un ejemplo. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El infectólogo enfatizó que “cuando hay grupos vulnerables que no fueron vacunados, se corre un riesgo muy alto”. Tejeira indicó que en Estados Unidos hay patologías graves que podrían volver a ser una amenaza debido a la baja cobertura de vacunación. En este contexto, mencionó: “No tenemos la mejor cobertura en este momento, a veces llegamos a menos del 80%”.

Al ser consultado sobre las enfermedades que podrían resurgir rápidamente, Tejeira mencionó que “las enfermedades respiratorias son las más frecuentes de transmitirse. Sarampión, rubeola, paperas son las que más rápido se van a transmitir”. Este temor se intensifica ante los brotes recientes en diversas regiones de Argentina

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tejeira concluyó su intervención afirmando: “Si liberamos y la gente deja de vacunarse, empieza a ser un riesgo muy alto para ese individuo. La ciencia y la investigación clínica deja en evidencia que las vacunas funcionan. El virus no circula gracias a que estamos vacunados”.

Entrevista de Ahora País

Lectura rápida

¿Qué anunció Ron DeSantis? Eliminar la obligatoriedad de la vacunación para todas las enfermedades en Florida.

¿Quién es Ricardo Tejeira? Un infectólogo que expresó su preocupación sobre las consecuencias de la decisión de DeSantis.

¿Cuándo se realizó el anuncio? Recientemente, aunque la fecha exacta no se especifica en el texto.

¿Dónde se mencionan brotes recientes? En diversas regiones de Argentina.

¿Por qué es preocupante la decisión de DeSantis? Podría facilitar el resurgimiento de enfermedades erradicadas debido a la baja cobertura de vacunación.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho