Advierten graves riesgos tras la eliminación la vacunación obligatoria en EE.UU.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación para todas las enfermedades. Esta decisión generó reacciones inmediatas en el ámbito médico, ya que despierta preocupaciones sobre el posible resurgimiento de enfermedades que habían sido erradicadas.

Ricardo Tejeira, infectólogo con matrícula nacional 58.065, compartió su inquietud con Cadena 3: “Es una locura. La vacuna no es un bien individual, protege la salud de la comunidad”. Tejeira advirtió que los viajes internacionales pueden facilitar la transmisión de enfermedades en un corto período, citando el reciente brote de sarampión en el país como un ejemplo.

El infectólogo enfatizó que “cuando hay grupos vulnerables que no fueron vacunados, se corre un riesgo muy alto”. Tejeira indicó que en Estados Unidos hay patologías graves que podrían volver a ser una amenaza debido a la baja cobertura de vacunación. En este contexto, mencionó: “No tenemos la mejor cobertura en este momento, a veces llegamos a menos del 80%”.

Al ser consultado sobre las enfermedades que podrían resurgir rápidamente, Tejeira mencionó que “las enfermedades respiratorias son las más frecuentes de transmitirse. Sarampión, rubeola, paperas son las que más rápido se van a transmitir”. Este temor se intensifica ante los brotes recientes en diversas regiones de Argentina.

Tejeira concluyó su intervención afirmando: “Si liberamos y la gente deja de vacunarse, empieza a ser un riesgo muy alto para ese individuo. La ciencia y la investigación clínica deja en evidencia que las vacunas funcionan. El virus no circula gracias a que estamos vacunados”.

Entrevista de Ahora País