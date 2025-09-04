Advierten graves riesgos tras la eliminación la vacunación obligatoria en EE.UU.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidió eliminar la obligatoriedad de la vacunación. El infectólogo Tejeira advirtió sobre el posible regreso de enfermedades erradicadas y sus consecuencias.
04/09/2025
Audio. Infectólogo advierte sobre riesgos tras anuncio de no vacunación obligatoria en EE. UU.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación para todas las enfermedades. Esta decisión generó reacciones inmediatas en el ámbito médico, ya que despierta preocupaciones sobre el posible resurgimiento de enfermedades que habían sido erradicadas.
Ricardo Tejeira, infectólogo con matrícula nacional 58.065, compartió su inquietud con Cadena 3: “Es una locura. La vacuna no es un bien individual, protege la salud de la comunidad”. Tejeira advirtió que los viajes internacionales pueden facilitar la transmisión de enfermedades en un corto período, citando el reciente brote de sarampión en el país como un ejemplo.
Decisión del gobernador DeSantis. Florida eliminará mandatos de vacunación infantil en el estado, según funcionarios
Florida eliminará los mandatos de vacunación infantil en el estado, basándose en las declaraciones del gobernador Ron DeSantis y en el esfuerzo de autonomía médica para los padres.
El infectólogo enfatizó que “cuando hay grupos vulnerables que no fueron vacunados, se corre un riesgo muy alto”. Tejeira indicó que en Estados Unidos hay patologías graves que podrían volver a ser una amenaza debido a la baja cobertura de vacunación. En este contexto, mencionó: “No tenemos la mejor cobertura en este momento, a veces llegamos a menos del 80%”.
Al ser consultado sobre las enfermedades que podrían resurgir rápidamente, Tejeira mencionó que “las enfermedades respiratorias son las más frecuentes de transmitirse. Sarampión, rubeola, paperas son las que más rápido se van a transmitir”. Este temor se intensifica ante los brotes recientes en diversas regiones de Argentina.
Tejeira concluyó su intervención afirmando: “Si liberamos y la gente deja de vacunarse, empieza a ser un riesgo muy alto para ese individuo. La ciencia y la investigación clínica deja en evidencia que las vacunas funcionan. El virus no circula gracias a que estamos vacunados”.
¿Qué anunció Ron DeSantis? Eliminar la obligatoriedad de la vacunación para todas las enfermedades en Florida.
¿Quién es Ricardo Tejeira? Un infectólogo que expresó su preocupación sobre las consecuencias de la decisión de DeSantis.
¿Cuándo se realizó el anuncio? Recientemente, aunque la fecha exacta no se especifica en el texto.
¿Dónde se mencionan brotes recientes? En diversas regiones de Argentina.
¿Por qué es preocupante la decisión de DeSantis? Podría facilitar el resurgimiento de enfermedades erradicadas debido a la baja cobertura de vacunación.