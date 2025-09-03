Florida eliminará mandatos de vacunación infantil en el estado, según funcionarios

FOTO: Florida eliminará los mandatos de vacunación infantil en el estado, dicen funcionarios

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Florida trabajó para eliminar gradualmente todos los mandatos de vacunación infantil en el estado, basándose en el esfuerzo del gobernador republicano Ron DeSantis para frenar los requisitos de vacunación y otros preceptos de salud establecidos durante la pandemia de COVID-19.

DeSantis también anunció la creación de una comisión estatal llamada “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” (MAHA, por sus siglas en inglés), inspirada en iniciativas similares impulsadas a escala federal por el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy Jr..

Sobre las vacunas, el director de salud pública del estado, el doctor Joseph Ladapo, calificó los requisitos actuales en las escuelas y otros lugares como una intrusión “inmoral” en los derechos de las personas, la cual raya en la “esclavitud”, y obstaculiza la capacidad de los padres para tomar decisiones de salud para sus hijos.

“Las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, decisiones informadas”, afirmó Ladapo, quien había chocado frecuentemente con el orden establecido de la medicina. El funcionario habló en una conferencia de prensa en Valrico, Florida, en el área de Tampa. “No tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo. Quítaselo”, expresó.

El Departamento de Salud del estado, dijo Ladapo, puede eliminar sus propias reglas para algunos mandatos de vacunación, pero otros requerirían acción por parte de la Asamblea Legislativa de Florida. No especificó ninguna vacuna en particular, pero repitió varias veces que el esfuerzo terminaría con “todas ellas. Cada una de ellas”.

Florida sería el primer estado en eliminar tantos mandatos de vacunación, añadió Ladapo.

La representante estatal demócrata Anna Eskamani, quien se postulaba para alcaldesa de Orlando, dijo en una publicación en redes sociales que eliminar las vacunas “es imprudente y peligroso” y podría causar brotes de enfermedades prevenibles.

“Esto es un desastre de salud pública en ciernes para el Estado del Sol”, escribió en X.

Mientras tanto, los gobernadores demócratas de Washington, Oregon y California anunciaron la creación de una alianza para salvaguardar las políticas de salud, argumentando que el gobierno del presidente Donald Trump está politizando las decisiones de salud pública.

La asociación planeó coordinar las directrices de salud alineando los planes de inmunización basados en recomendaciones de organizaciones médicas nacionales respetadas, según una declaración conjunta del gobernador Bob Ferguson de Washington, la gobernadora Tina Kotek de Oregon y el gobernador de California Gavin Newsom.

En Florida, los mandatos de vacunación para las guarderías y las escuelas públicas incluyeron vacunas para el sarampión, la varicela, la hepatitis B, la difteria-tétanos-tos ferina acelular (DTP), la polio y otras enfermedades, según el sitio web del Departamento de Salud del estado.

En el mandato de DeSantis, Florida se resistió a imponer vacunas contra el COVID a los escolares, así como a exigir “pasaportes” para lugares que atraen multitudes, a los cierres de escuelas y a la exigencia de que los trabajadores se vacunen para mantener sus empleos.

“No creo que haya otro estado que haya hecho tanto como Florida. Queremos mantenernos a la vanguardia”, afirmó el gobernador.

La comisión estatal “MAHA” investigaría temas como permitir el consentimiento informado en asuntos médicos, promover alimentos seguros y nutritivos, impulsar los derechos de los padres respecto a las decisiones médicas sobre sus hijos y eliminar la “ortodoxia médica que no está respaldada por los datos”, dijo DeSantis. La comisión estaría presidida por el vicegobernador Jay Collins y la primera dama de Florida, Casey DeSantis.

“Estamos sacando al gobierno del camino, sacando al gobierno de sus vidas”, comentó Collins.

El trabajo de la comisión ayudaría a informar un gran “paquete de libertad médica” que se presentaría en la próxima sesión legislativa, el cual abordaría los mandatos de vacunación requeridos por la ley estatal y haría permanentes las recientes decisiones estatales sobre el COVID que relajan las restricciones, dijo DeSantis.

“Habrá un paquete amplio”, afirmó el gobernador.