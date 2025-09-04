Enloqueció Miami: las vacunas, lo público y lo privado

Por Adrián Simioni

El estado de Florida, en Estados Unidos, anunció una decisión de gran impacto: anular la obligatoriedad de vacunar a los niños, desde recién nacidos hasta chicos en edad escolar. Esta medida deja en manos de las familias la decisión de vacunar o no a sus hijos, lo que implica un cambio significativo en la política de salud pública.

La decisión no significa que las vacunas no estarán disponibles. Los médicos no tienen prohibido administrarlas, pero la responsabilidad recae en los padres. Este cambio se produce en un contexto donde el ministro de salud de Florida, Robert Kennedy Jr., es conocido por su postura antivacunas y su experiencia en litigios relacionados con efectos secundarios de las vacunas.

La administración del gobernador Ron DeSantis, alineada con las políticas de Donald Trump, ya había mostrado una inclinación hacia la libertad individual en temas de salud, como se evidenció durante la pandemia. Con esta nueva medida, Florida se convierte en un estado donde la vacunación dejará de ser obligatoria, lo que podría tener repercusiones en la salud pública.

Es importante recordar que la vacunación ha sido fundamental en la erradicación de enfermedades como la viruela y la poliomielitis. Sin embargo, la decisión de Florida genera inquietud, sobre todo considerando brotes recientes de sarampión en varios estados de EE.UU., lo que plantea un riesgo de rebrote de enfermedades que se creían controladas.

La discusión sobre la vacunación también pone de relieve la tensión entre los derechos individuales y el interés público. La libertad de decidir qué se pone en el cuerpo de un hijo es un argumento que resuena en muchos padres, pero también plantea la pregunta de cómo estas decisiones afectan a la comunidad en general.

En este contexto, es crucial que los padres mantengan un diálogo con los médicos y las escuelas sobre la vacunación. Si bien la decisión ahora es personal, la educación sobre la importancia de las vacunas debe continuar. La preocupación de que esta medida lleve a un aumento en enfermedades prevenibles es válida y debe ser parte de la conversación.

La situación en Florida refleja un debate más amplio sobre el papel del estado en la salud pública y el equilibrio entre la libertad personal y el bienestar colectivo. A medida que avanza esta discusión, es esencial que se considere el impacto de estas decisiones en la salud de la población, especialmente de los más vulnerables.