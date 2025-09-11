En vivo

Mundo

Administración Trump solicita fallo urgente para destituir a Cook de la junta de la Fed

La administración de Trump solicitó un fallo para destituir a Lisa Cook de la Fed antes de la votación sobre tasas de interés. Cook fue reinstalada hace poco tras un fallo judicial que consideró ilegal su destitución.

11/09/2025 | 17:07Redacción Cadena 3

FOTO: Administración Trump solicita fallo urgente para destituir a Cook de la junta de la Fed

WASHINGTON (AP) — La administración de Trump solicitó a un tribunal de apelaciones que retire a Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Reserva Federal para el lunes, antes de la próxima votación del banco central sobre las tasas de interés.

El presidente Donald Trump intentó despedir a Cook el 25 de agosto, pero una jueza federal dictaminó el martes por la noche que la destitución era ilegal y la reinstaló en la junta de la Fed. Trump acusó a Cook de fraude hipotecario porque, según él, ella afirmó tener dos propiedades como “residencias principales” en julio de 2021, antes de unirse a la junta. Tales afirmaciones pueden llevar a una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial menor que si una de ellas se declarara como propiedad de alquiler o segunda vivienda. Cook negó los cargos.

El martes, la jueza Jia Cobb dictaminó que la administración no había cumplido con el requisito de que los gobernadores de la Fed solo pueden ser despedidos “por causa”, lo cual, según ella, se limita a la mala conducta mientras están en el cargo. Cook no se unió a la junta de la Fed hasta 2022.

En su apelación de emergencia, los abogados de Trump argumentaron que, incluso si la conducta ocurrió antes de su tiempo como gobernadora, sus acciones alegadas “indiscutiblemente ponen en duda la confiabilidad de Cook y si puede ser una administradora responsable de las tasas de interés y la economía”.

Solicitaron a un tribunal de apelaciones que emitiera una decisión de emergencia revocando el tribunal inferior para el lunes. La Fed comienza su próxima reunión el martes y anunciará una decisión sobre las tasas de interés el miércoles. Es casi seguro que el banco central reducirá su tasa de referencia en esa reunión en un cuarto de punto, a aproximadamente 4,1%.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué solicitó la administración de Trump? Solicitaron el retiro de Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Fed.

¿Quién es Lisa Cook? Es miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal desde 2022.

¿Cuándo ocurrió el intento de despido? El intento de despido se realizó el 25 de agosto.

¿Qué dijo la jueza Jia Cobb? Dictaminó que Cook no podía ser despedida sin causa, lo que fue considerado ilegal.

¿Cuándo se reunirá la Fed? La próxima reunión comenzará el martes y el anuncio de tasas será el miércoles.

[Fuente: AP]

