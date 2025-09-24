Activistas de flotilla denuncian ataque con drones mientras intentan llegar a Gaza

ATENAS, Grecia (AP) — Activistas que participan en una flotilla que busca romper el bloqueo israelí de Gaza dijeron el miércoles que algunos de sus barcos fueron atacados por drones durante la noche mientras navegaban al sur de Grecia.

La Flotilla Global Sumud afirmó que fue atacada durante la noche por “drones no identificados e interferencias en las comunicaciones”. Se oyeron “al menos 13 explosiones” en y alrededor de varios barcos de la flotilla, añadió, mientras que drones o aeronaves lanzaron “objetos no identificados” sobre al menos 10 barcos.

No se reportaron víctimas, pero hubo daños en las embarcaciones y “una obstrucción generalizada en las comunicaciones”, añadió.

Los activistas publicaron un breve video en la cuenta de redes sociales de la flotilla que mostraba lo que parecía ser una explosión en o cerca de una de las embarcaciones. La guardia costera de Grecia no reportó ninguna llamada de auxilio.

El ejército israelí no respondió de inmediato a las preguntas sobre el ataque.

La flotilla, compuesta por docenas de barcos de varios países, lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos y medicinas, para los palestinos en Gaza.

El Ministerio israelí de Exteriores ha acusado a los organizadores de tener vínculos con Hamás, y dice que ha propuesto que los activistas descarguen su ayuda en el puerto israelí de Ashkelon para que sea transportada a Gaza.

“Israel no permitirá que las embarcaciones entren en una zona de combate activa y no permitirá la violación de un bloqueo naval legal”, dijo el ministerio el lunes. “Israel insta a los participantes a no violar la ley y a aceptar la propuesta de Israel para un traslado pacífico de cualquier ayuda que puedan tener”.

En la flotilla viajan ciudadanos italianos, incluidos miembros del parlamento y miembros del parlamento europeo, y el Ministerio italiano de Exteriores dijo el miércoles que había “notificado a las autoridades israelíes que cualquier operación confiada a las fuerzas armadas de Israel se realice en cumplimiento del derecho internacional y el principio de absoluta precaución”.

El ministro de exteriores, Antonio Tajani, “ha pedido a la embajada de Italia en Tel Aviv que recopile información y reitere su solicitud previa al gobierno israelí para garantizar la protección absoluta del personal a bordo”, añadió.

La flotilla ha reportado varios ataques desde que zarpó de España el 1 de septiembre, dos de ellos cuando algunos de sus barcos estaban en aguas tunecinas.

Se afirma que el convoy es el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo marítimo israelí de la Franja de Gaza, que ya ha durado 18 años, mucho antes de la actual guerra en Gaza.

La guerra de casi dos años ha matado a más de 65.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no dice cuántos eran civiles o combatientes, pero afirma que más de la mitad eran mujeres y niños.

La principal autoridad mundial en crisis de hambre dijo el mes pasado que el bloqueo de Israel y la ofensiva en curso ya habían sumido la Ciudad de Gaza en la hambruna. Más de 300.000 personas han huido de la ciudad en las últimas semanas, ya que Israel ha ordenado a la población que se traslade al sur, pero se estima que 700.000 permanecen, según agencias de la ONU y grupos de ayuda.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás llevaron a cabo un ataque dentro de Israel que mató a 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y alrededor de 250 personas fueron tomadas como rehenes. Israel dice que su operación en Gaza tiene como objetivo presionar a Hamás para que se rinda y devuelva a los 48 rehenes restantes. Israel cree que alrededor de 20 de los cautivos siguen vivos.

No es la primera vez que activistas que intentan romper el bloqueo israelí de Gaza han sido atacados.

Otra embarcación dijo en mayo que había sido atacada por drones en aguas internacionales frente a Malta. Un convoy terrestre que viajaba a través del norte de África también intentó llegar a la frontera, pero fue bloqueado por fuerzas de seguridad alineadas con Egipto en el este de Libia.

En 2010, comandos israelíes asaltaron el Mavi Marmara, un barco que participaba en una flotilla de ayuda que intentaba romper el bloqueo de Gaza, matando a 10 activistas turcos a bordo.