Acciones de Trump contra los medios reflejan tácticas de líderes autoritarios

BUDAPEST, Hungría (AP) — Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Donald Trump llevó a cabo una campaña agresiva contra los medios de comunicación, sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, realizando movimientos similares a los de líderes autoritarios a los que él a menudo elogió.

Trump celebró el miércoles la suspensión del programa nocturno de Jimmy Kimmel por parte de ABC, después de que el comediante hiciera comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk que criticaron el movimiento MAGA del presidente: “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Fue el último de una serie de ataques contra medios de comunicación y figuras mediáticas que él consideró excesivamente críticos con él. Trump presentó demandas contra medios cuya cobertura le desagrada, amenazó con revocar licencias para televisoras y trató de doblegar a organizaciones noticiosas y empresas de redes sociales a su voluntad.

Las tácticas fueron similares a las utilizadas por líderes en otros países que socavaron las libertades de expresión y los medios independientes mientras consolidaron el poder político, incluyendo al primer ministro húngaro Viktor Orbán, un aliado cercano de Trump cuyo estilo de liderazgo es reverenciado por muchos conservadores en Estados Unidos.

“Lo que estamos viendo es un intento sin precedentes de silenciar el discurso desaprobado por parte del gobierno”, dijo Brendan Nyhan, politólogo del Dartmouth College. “Donald Trump está tratando de dictar lo que los estadounidenses pueden decir”.

El enfoque de Trump para gobernar generó comparaciones con Orbán, quien ha estado en el poder desde 2010. El líder húngaro centralizó la hostilidad hacia la prensa en su marca política, tomando prestada la frase de Trump, “noticias falsas”, para describir a los medios críticos. No concedió entrevistas a periodistas independientes en años.

El grupo de vigilancia de medios Reporteros Sin Fronteras indicó que Orbán construyó “un verdadero imperio mediático sujeto a las órdenes de su partido” mediante adquisiciones de periódicos y emisoras por parte de sus aliados, controlando aproximadamente el 80% del mercado mediático de Hungría. En 2018, aliados de Orbán donaron casi 500 medios a un conglomerado controlado por el gobierno, incluyendo todos los diarios locales de Hungría.

Los partidos de oposición se quejaron de que solo obtienen cinco minutos de tiempo en televisión pública durante las elecciones, el mínimo legal, mientras que las emisoras estatales amplifican los puntos de vista del gobierno y difaman a los oponentes políticos de Orbán. La autoridad de medios de Hungría, compuesta íntegramente por nominados del partido de Orbán, amenazó con no renovar las licencias de transmisión para mantener a los medios en línea y obligó a la estación de inclinación liberal Klubrádió a salir del aire.

El analista de medios húngaro Gábor Polyák declaró: “Aquí, compraron medios y reemplazaron al personal editorial al por mayor”.

Los movimientos contra organizaciones independientes del país, junto con la captura sistemática de instituciones democráticas de Hungría por parte de Orbán, llevaron al Parlamento Europeo en 2022 a declarar que el país ya no podía considerarse una democracia.

Polyák mencionó que, aunque el panorama mediático estadounidense es mucho más grande y diverso que el de Hungría, le sorprendió la disposición de las grandes empresas estadounidenses a responder ante las amenazas de Trump.

“Hay un tipo de autocensura muy extraña en Estados Unidos”, expresó. “Incluso con ojos europeos, es muy aterrador ver hasta qué punto no existe la valentía individual. Desde Zuckerberg hasta ABC, todos se rinden de inmediato”.

Kimmel se convirtió en el segundo comediante nocturno con un historial de satirizar a Trump que perdió su programa este año. CBS canceló el programa de Stephen Colbert solo días después de que criticara el acuerdo de la cadena por una demanda presentada por Trump sobre la edición de una entrevista de “60 Minutes” con la exvicepresidenta Kamala Harris, oponente de Trump el otoño pasado.

CBS afirmó que la medida decidida en julio se tomó por razones financieras, pero Trump la celebró de todos modos mientras anticipó los desarrollos de esta semana: “Me encanta absolutamente que despidieran a Colbert. Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia”, escribió en su red social en ese momento. “Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente”.

La suspensión de Kimmel por parte de ABC se produjo después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, hiciera una advertencia directa sobre el comediante en un pódcast conservador más temprano ese día: “Podemos hacer esto de la manera fácil o de la difícil”, dijo.

Carr también lanzó una investigación sobre CBS y abrió investigaciones sobre redes de radiodifusión pública después de que Trump persuadió al Congreso para que les retirara sus fondos.

La suspensión de Kimmel destacó los esfuerzos más amplios del presidente para presionar a periodistas, empresas de medios y ahora comediantes y comentaristas, para alinearse con sus puntos de vista.

Trump también apuntó a los gigantes de las redes sociales, afirmando que Meta abandonó su programa de verificación de hechos en parte debido a sus amenazas, que incluyeron encarcelar al fundador Mark Zuckerberg.

Incluso los poderosos propietarios de medios parecieron ceder bajo presión. El propietario del Washington Post, Jeff Bezos, cuyas empresas tienen contratos significativos con el gobierno, eliminó un respaldo editorial a la candidata demócrata Kamala Harris antes de las elecciones de 2024 y, al igual que Meta, donó 1 millón de dólares a la ceremonia de inauguración de Trump. ABC News, propiedad de Disney, acordó un acuerdo de 15 millones de dólares para resolver una demanda de Trump.

Hungría no es el único país donde se han desarrollado patrones similares para erosionar un panorama mediático independiente. En la vecina Serbia, el presidente populista Aleksandar Vucic enfrentó acusaciones de restringir las libertades de los medios desde que llegó al poder hace más de una década.

Los críticos citaron una combinación de presión política, campañas de desprestigio público y presión financiera sobre los medios, como las que utilizó el gobierno de Vucic para establecer el control sobre los principales medios de comunicación y la emisora pública RTS.

La seguridad de los periodistas en Serbia empeoró desde el inicio de las protestas lideradas por estudiantes hace unos diez meses que desafiaron el firme gobierno de Vucic. El grupo Media Freedom Rapid Response, que monitorea la libertad de prensa en Europa, dijo en un informe reciente que estaban “gravemente preocupados” de que los periodistas serbios “informaran bajo una inmensa presión política, enfrentando violencia física, censura, campañas de difamación, demandas abusivas y amenazas de muerte diarias”.

En Rusia, el presidente Vladimir Putin consolidó el control sobre la televisión nacional al principio de su mandato y luego expandió las restricciones sobre la sociedad civil, el periodismo independiente y las plataformas en línea. Las autoridades usaron una serie de leyes para restringir la libertad de expresión.

La etiqueta restrictiva de “agente extranjero” se impuso a los pocos medios independientes restantes y a decenas de periodistas, y el gobierno endureció constantemente los controles sobre internet. La represión de Putin se intensificó después de la invasión de Ucrania en 2022, cuando nuevas leyes criminalizaron las críticas a la guerra y obligaron a muchos periodistas al exilio.

En India, el ascenso del primer ministro Narendra Modi coincidió con una creciente presión sobre comediantes y satíricos. La policía arrestó a artistas por chistes considerados ofensivos para las deidades hindúes o críticos con el partido de Modi. Comediantes como Kunal Kamra y Vir Das enfrentaron demandas, cancelaciones de espectáculos y acoso por parte de grupos nacionalistas por criticar al gobierno.

___

Riccardi informó desde Denver. La periodista de The Associated Press Jovana Gec en Belgrado, Serbia, contribuyó a este informe.