1,2 millones de inmigrantes abandonaron fuerza laboral en EE. UU. durante gestión de Trump

Es temporada de tomates y Lidia fue una de las personas que trabajó en la cosecha en las granjas del valle del centro de California. Estuvo algo intranquila. La atención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) pudo trastornar su vida más de 23 años después de que cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México cuando era una adolescente.

“Lo que preocupa es que te detengan mientras conduces y te pidan papeles”, comentó Lidia, quien habló con The Associated Press con la condición de que se le identificara únicamente con su primer nombre por temor a ser deportada. “Necesitamos trabajar. Necesitamos alimentar a nuestras familias y pagar la renta”.

Mientras se llevaron a cabo desfiles y otros eventos para conmemorar el Día del Trabajo y las contribuciones de los trabajadores en Estados Unidos, los expertos aseguraron que las estrictas políticas de inmigración del presidente Donald Trump afectaron a la fuerza laboral del país.

Más de 1,2 millones de inmigrantes abandonaron la fuerza laboral del país en los primeros siete meses del año, de acuerdo con los datos preliminares de la Oficina del Censo, los cuales fueron analizados por el Pew Research Center. Eso incluyó a residentes legales y personas que estaban en el país sin autorización legal.

Los inmigrantes constituyeron casi el 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos y estos datos revelaron que el 45% de los trabajadores en los sectores de la agricultura, pesca y silvicultura son inmigrantes, de acuerdo con la investigadora principal de Pew, Stephanie Kramer. Aproximadamente el 30% de todos los trabajadores de la construcción son inmigrantes, al igual que el 24% de los trabajadores de servicios.

La pérdida de trabajadores inmigrantes se produjo mientras el país registró su primer descenso en el total de población inmigrante luego de que el número de personas que se encontraban en Estados Unidos sin permiso legal alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023.

“No está claro cuánto del descenso que hemos visto desde enero se debe a salidas voluntarias para buscar otras oportunidades o para evitar la deportación, expulsiones, subregistros o algún otro problema técnico”, señaló Kramer. “Sin embargo, no creemos que los números preliminares que indican una migración neta negativa estén tan alejados de la realidad como para que el descenso no sea real”.

Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que trabajaban ilegalmente en Estados Unidos. Ha dicho que enfocó sus esfuerzos de deportación en “criminales peligrosos”, pero la mayoría de las personas que han sido detenidas por el ICE no tienen condenas penales. Al mismo tiempo, el número de cruces ilegales en la frontera sur disminuyó durante su mandato.

Pia Orrenius, economista laboral en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, señaló que, por lo general, los inmigrantes contribuyeron al menos con el 50% del crecimiento del empleo en Estados Unidos.

“La afluencia a través de la frontera, por lo que podemos decir, prácticamente se detuvo, y ahí es donde estábamos recibiendo a millones y millones de migrantes en los últimos cuatro años”, explicó. “Eso afectó de gran forma la capacidad de crear empleos”.

Al otro lado de la frontera con México, en McAllen, Texas, los campos de maíz y algodón estaban casi listos para la cosecha. A Elizabeth Rodriguez le preocupó que no hubiera suficientes trabajadores disponibles para las desmotadoras y otras máquinas una vez que los campos quedaran despejados.

Las redadas migratorias en granjas, negocios y sitios de construcción lo paralizaron todo, comentó Rodríguez, directora de defensa de los trabajadores agrícolas para National Farmworker Ministry. “En mayo, durante el pico de nuestra temporada de sandías y melones”, estas acciones retrasaron la cosecha, destacó. “Muchas cosechas se desperdiciaron”.

En el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, Lisa Tate gestionó el negocio familiar que cultivó cítricos, aguacates y café en ocho ranchos que abarcaron alrededor de 323 hectáreas (800 acres). La mayoría de los hombres y mujeres que trabajaron en sus granjas fueron jornaleros proporcionados por contratistas. A principios del año, hubo días en que los equipos fueron más pequeños. Tate titubeó al momento de culpar a las restricciones migratorias. Pero el miedo a las redadas del ICE se propagó rápidamente.

Decenas de trabajadores agrícolas de la zona fueron arrestados a mediados de este año. “Estaban deteniendo a personas en las lavanderías, a un costado de la carretera”, comentó Tate.

Lidia, la jornalera que habló con la AP a través de un intérprete, expuso que su mayor temor era ser enviada de regreso a México. Ahora, con 36 años, estaba casada y tenía tres hijos en edad escolar que son ciudadanos estadounidenses. “No sé si podría llevarme a mis hijos”, mencionó. “También me preocupa mucho tener que empezar de cero. He estado toda mi vida en Estados Unidos”.

Los sitios de construcción dentro y en los alrededores de McAllen también “estuvieron completamente muertos”, afirmó Rodríguez. “Tenemos una gran fuerza laboral que es indocumentada”, declaró. “Hemos visto que el ICE se enfocó particularmente en sitios de construcción e intentando apuntar a talleres de mecánica y reparación”.

El número de empleos en la construcción en las zonas metropolitanas del país disminuyó prácticamente por la mitad, de acuerdo con un análisis de datos de empleo del gobierno realizado por la Associated General Contractors of America. La pérdida más grande, 7.200 empleos, fue en el área de Riverside-San Bernardino-Ontario, California. La zona de Los Ángeles-Long Beach-Glendale perdió 6.200 empleos.

“El empleo en la construcción se estancó o retrocedió en muchas zonas por diversas razones”, indicó Ken Simonson, economista en jefe de la asociación. “Pero los contratistas informaron que contratarían más personas si tan solo pudieran encontrar más trabajadores calificados y dispuestos y si las restricciones de inmigración no estuvieran interrumpiendo el suministro de mano de obra”.

Kramer, del Pew Research Center, también advirtió sobre el posible impacto en el sector de la atención médica. Afirmó que los inmigrantes constituyeron aproximadamente el 43% de los asistentes de atención médica a domicilio. El sindicato Service Employees Internacional Union representó a unos 2 millones de trabajadores del sector salud, el sector público y servicios de propiedad. Se estimó que la mitad de los trabajadores de atención a largo plazo que son pertenecen al sindicato en California son inmigrantes, comentó Arnulfo De La Cruz, presidente de la filial local.

“¿Qué pasará cuando millones de estadounidenses ya no puedan encontrar un proveedor de atención médica a domicilio?” preguntó De La Cruz. “¿Qué pasa cuando los inmigrantes no están en el campo para cosechar nuestros cultivos? ¿Quién dotará de personal a nuestros hospitales y asilos de ancianos?”.