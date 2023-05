El legado de Helena Estrada: su liderazgo transformó el camino de las mujeres

(Fotos: Santander Post).

"Soy dueña de mi vida" es un libro que presenta 15 relatos escritos por Helena Estrada, cuyo objetivo es guiar a las mujeres para destrabar sus vidas y crecer en el mundo laboral.

En una entrevista con Cadena 3, en el marco del ciclo Mujeres al aire, que conduce Geo Monteagudo, Estrada compartió detalles de su vida y las experiencias que la llevaron a escribir este libro.

Infancia en Palermo y descubrimiento del estudio

Estrada recordó su infancia en Palermo, Buenos Aires, y cómo la relación con sus hermanos marcó su vida: "Vivíamos en un departamento, yo soy la segunda de cuatro, que con mi hermano mayor éramos como un equipo [...] mi infancia ahí fue muy linda, íbamos los fines de semana a un campo que era de mi abuela en Mercedes, donde no había electricidad".

Fue en quinto grado cuando descubrió que debía estudiar en casa, porque empezó a tener dificultades en los exámenes: "Me enteré de la peor manera porque me empezaron a bochar en los exámenes, entonces llamaron a mi mamá de la dirección [...] tenés que estudiar en casa, ah ok, ahí me enteré que se suponía que teníamos que hacer eso".

Trayectoria académica y profesional

Estudió derecho y luego realizó un posgrado en mercado de capitales y financiero. Su interés por la educación cívica y la Constitución la llevó a considerar una carrera en derecho: "Y a mí me parecía fascinante estudiar la Constitución y qué se puede, qué no y por qué y cuáles son los derechos y obligaciones".

El libro "Dueña de tu dinero"

Estrada fue contactada por la editorial Ateneo para escribir un libro de finanzas para mujeres. Sin embargo, ella propuso abordar el tema desde un enfoque diferente: "Lo que se necesita es trabajar en las herramientas blandas, antes de poder manejar tu plata, tenés que estar como muy segura de por qué lo querés hacer, cuál es tu motivación". En lugar de centrarse en aspectos prácticos y numéricos, su libro busca trabajar en las emociones y experiencias que influyen en cómo las mujeres manejan su dinero.

Experiencia en el Ministerio de Producción y Trabajo

La escritora fundó el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Al recordar su paso por la función pública, expresó: "Fueron cuatro años maravillosos que conocía a muchísimas mujeres, comunidades, grupos de mujeres, organizaciones".

Hoy, Helena Estrada sigue trabajando para empoderar a las mujeres en lo económico a través de sus libros, su podcast "Mujer es Poder" y su canal de YouTube.

En "Soy dueña de mi vida", Helena Estrada nos invita a reconocer nuestro valor y a crecer en el mundo laboral y personal, compartiendo sus propias vivencias y reflexiones que pueden inspirar a muchas mujeres a tomar el control de sus vidas.

Reflexiones y consejos en el libro

El libro "Soy dueña de mi vida" ofrece una amplia gama de temas que se relacionan con el desarrollo personal y profesional de las mujeres. Estrada comparte sus pensamientos sobre el miedo al fracaso, la perseverancia, la autoestima y la importancia de crear redes de apoyo. Además, ofrece consejos prácticos para lidiar con situaciones desafiantes en el trabajo y en la vida en general.

Un tema clave en el libro es el concepto de "autoliderazgo", que Estrada define como "la capacidad de liderar nuestra propia vida, ser conscientes de nuestras habilidades y limitaciones, y tomar decisiones basadas en nuestros valores y objetivos". A lo largo de sus relatos, la autora comparte sus propias experiencias de autoliderazgo y ofrece ejemplos de cómo otras mujeres han logrado enfrentar sus retos y crecer en el proceso.

"Soy dueña de mi vida" también aborda la importancia del autoconocimiento y la autocrítica constructiva. Estrada sostiene que "cuanto más nos conocemos a nosotras mismas, más fácil es identificar nuestras fortalezas y debilidades y desarrollar un plan de acción para mejorar y crecer".

