Javier Milei hace campaña por encima de su candidato

Por Sergio Suppo

Debo empezar por lo obvio: el presidente Javier Milei es hoy un presidente en campaña. Es algo que naturalmente hemos destacado en la mesa. Esta realidad se manifestó de diversas maneras durante su visita a la Bolsa de Comercio, donde tuvimos la oportunidad de entrevistarlo brevemente.

Uno de sus principales objetivos fue posicionar a su candidato en Córdoba, Gonzalo Roca, y diferenciarlo del exgobernador Juan Schiaretti, a quien criticó directamente en su discurso. Cuando le mencioné que Roca es poco conocido frente a un rival tan instalado como Schiaretti, el presidente respondió con dureza. Esto demuestra que busca restarle fuerza a un competidor directo, algo poco habitual en quien lidera una elección.

Roca y Schiaretti parecen disputarse el mismo electorado: votantes de centroderecha que históricamente apoyaron al peronismo cordobés, pero rechazaron al kirchnerismo.

Sobre el ánimo del presidente, se mostró cordial, aunque notoriamente ansioso. Saludó con fuerza y dejó claro que piensa encabezar la campaña en persona, especialmente en provincias clave como Córdoba, más allá de sus candidatos locales.

Respecto a Buenos Aires, evitó profundizar en los resultados, pese a la amplia derrota en ese distrito. Admitió un replanteo, aunque sin grandes cambios visibles en su equipo.

La entrevista duró 10 minutos, fue de pie, y aceptó responder de forma breve. Fuimos el primer medio del interior no porteño en entrevistarlo desde que asumió, hecho que pareció sorprenderle.

La puesta en escena incluyó a su equipo de comunicación, Manuel Adorni y, como siempre, Karina Milei, inseparable del presidente. En comparación con su visita de diciembre, se notó un ambiente más frío, marcado por la preocupación económica.

Un dato llamativo fue la omisión del tema dólar, ausente tanto en su discurso como en las respuestas. Todo indica que el gobierno evita referirse a un tema que genera ansiedad constante.

Concluyo con un dato relevante: esta entrevista fue gestionada durante más de dos años. Solo tras exponer públicamente la necesidad de que hablara con medios del interior, se concretó. Esperamos que, en su próxima visita, podamos seguir profundizando en los temas clave del país.