Sobrevivió a dos tipos de cánceres y hoy rema la vida con las Amazonas

A los 12 años, Inés recibió por primera vez el diagnóstico de un osteosarcoma en su rodilla derecha. A los 13, le amputaron la pierna para frenar una recaída del tumor. A los 40, la vida volvió a golpearla con un cáncer de mama. Hoy, con humor, fuerza y empatía, Inés remonta la vida en un bote dragón junto a otras mujeres que atravesaron lo mismo: las Amazonas.

“Yo nunca supe que tenía cáncer. En esa época, la palabra era sinónimo de muerte. Me hacían quimioterapia y yo no entendía por qué”, cuenta. Después de una primera operación con reemplazo óseo, el tumor reapareció y fue necesario amputar la pierna. “Me lo dijeron como si fuera una infección. Sentí alivio: no quería volver a pasar por la quimioterapia. Prefería perder la pierna antes que seguir enferma”, contó.

“Solo tuve dos piernas durante 12 años de mi vida. Desde entonces, aprendí a caminar, a correr y a remar con una sola. Me adapté, no me quedó otra opción”, relata Inés Vissani.

FOTO: Inés Vissani junto a las Amazonas

El cáncer infantil afectó a toda su comunidad. “Era un pueblo chico y todos se unieron. Se rezaba en todas las religiones. Eso fue hermoso”. Pero luego de la amputación conoció las barreras físicas y sociales. “No me bajaban el aula del segundo piso. Aprendí a subir escaleras con muletas porque no había otra opción”.

Años después, cuando ya era médica clínica, la vida volvió a detenerse con un segundo diagnóstico, un cáncer de mama. “Tenía 40 años. Pensé que iba a ser algo más simple, pero terminó en una mastectomía radical y otra vez quimioterapia. Me desmoroné. Me costó mucho más desde lo emocional. No me sentía representada por esos mensajes que romantizan el proceso. Yo no quería mirarme pelada. Me sentía más enferma de lo que estaba”.

En ese momento conoció a las “Amazonas”, un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que practican remo en bote dragón como forma de rehabilitación física y emocional. “Fue lo que curó las heridas que la medicina no llega a sanar. Remar con ellas me devolvió las ganas de vivir”.

Hoy Inés forma parte activa de este equipo, que entrena en el lago Piedras Moras, en Almafuerte, Córdoba. “Nos une la experiencia, pero también el deseo de acompañar a otras. La actividad física fortalece la caja torácica y ayuda al drenaje linfático, previniendo el linfedema, una secuela común tras las cirugías”.

FOTO: Inés Vissani junto a las Amazonas

Pero llegar al entrenamiento no siempre es fácil: los costos de traslado y peajes dificultan la asistencia regular. “Muchas compañeras dejaron de ir por la suba del combustible. Pedimos a Caminos de la Sierras (la empresa concesionaria) que se nos liberen los peajes. No es un pedido menor: remar nos da salud y dignidad”, reclama.

Además de médica y remera, Inés es activista por la inclusión laboral de personas con discapacidad. “No tengan miedo de contratar a alguien con una prótesis o una condición distinta. No somos menos. Somos personas que se adaptaron, que resistieron”.

Cuando le preguntan qué le enseñó todo lo vivido, responde: “Me cambió la escala de valores. Disfruto lo simple. No me quejo por banalidades. Todos tenemos problemas, pero algunos tenemos que levantarnos más temprano porque el muñón duele o la prótesis no calza bien. Y aun así, seguimos”.

Desde su lugar, Inés levanta la voz por miles. “Es la vida real, con días buenos y días difíciles. Pero acá estoy, remando con mis amazonas. Porque se puede”.

La historia de las Amazonas

Las Amazonas en la mitología griega eran un grupo de mujeres que protegían a su comunidad, se dedicaban a la casa y pesca y eran grandes guerreras que se anulaban un pecho para el uso del arco y flecha.

La fundación de Amazonas promueve tres pilares: acompañamiento a mujeres que transitan la enfermedad, promoción de la detección temprana del cáncer de mama, y el remo como actividad terapéutica. “Remamos en el lago Piedras Moras, en Almafuerte. Ir desde Córdoba cuesta. Hay chicas que no pueden pagar el viaje o los peajes. Necesitamos apoyo para que nadie se quede afuera", comentó Inés.

El remo en bote dragón tiene es una actividad que estudió un deportólogo muy importante en Canadá, Donald McKenzie, que logró agrupar a unas mujeres en el 96 con cáncer de mama y demuestra que con esta actividad fortalece la caja torácica y ayuda al drenaje linfático normal del brazo,, evitando así el linfedema, que es una complicación que puede aparecer pos cirugía cuando se hace un vaciamiento excesivo.

Además, las Amazonas se están preparando para participar del Mundial de Bote Dragón de Equipos Rosa (sobrevivientes de cáncer de mama) que se realizará en agosto del 2026 en el Lago Bourget, en Aix-les-Bains, al sur de Francia.

El evento reunirá a 25 países y más de 4.500 mujeres que atravesaron esta enfermedad y hoy encuentran en el deporte una herramienta de sanación, unión y empoderamiento.

Por qué el color rosa

El rosa del octubre tiene que ver con el símbolo sobre la importancia en la detección temprana del cáncer de mama. Es importante detectarlo en estadios iniciales porque el tratamiento es mucho más conservador y el pronóstico de vida es excelente .

Hoy los estudios y tratamientos están más avanzados, el cáncer se puede detectar en estadios iniciales y por eso es importante realizarse las mamografías ir al médico y todos los años y no

postergar los controles.