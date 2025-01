La magia de disfrutar de las vacaciones sin el sentido de la vista

Florencia Romero tiene 28 años, es profe de Educación Especial y además atleta paralímpica. Quedó ciega a los 8 años de edad, y si bien nació en Buenos Aires, se considera chubutense porque vivió varios años en Esquel. David Gómez, conocido como "Yaca" por "Jacaré", es de Formosa capital, tiene 33 años y también es atleta paralímpico, integrante de la selección argentina de Judo.

Ambos se conocieron en el CeNARD, el centro de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento de argentina, y desde hace tres años son novios.

Ser atletas los llevó a tener mucha actividad en redes sociales mostrando lo deportivo, pero ambos decidieron apostar a otra clase de contenido, y aprovechar la difusión para demostrar que las personas ciegas son también independientes y autónomas. "Yo quería demostrar que somos autónomos e independientes y no mostrar el lado de la lástima y de ese estigma que hay con las personas con discapacidad de 'pobrecitos', quería demostrar que otra realidad sí es posible", contó Florencia.

David, impulsado también por sus amigos, comenzó a demostrar que la discapacidad no tiene barreras y fue así que ambos abrieron sus redes a las preguntas de la gente, para romper tabúes, mitos y educar sobre las posibilidades de las personas ciegas.

En diciembre, ambos decidieron viajar para sus vacaciones a Brasil, y ni bien lo compartieron en redes se enfrentaron a comentarios de índole: "¿Por qué no ponen un audio del mar? ¿Por qué no ponen los pies en una palangana? ¿Por qué se van de vacaciones si son ciegos?

Si bien ambos ya habían viajado por su actividad deportiva, era la primera vez que emprendían unas vacaciones juntos y el destino elegido fue Natal. "Hemos estado en otros países juntos sin conocernos, como por ejemplo Canadá, Chile, etc. Perú. Pero estas son nuestras primeras vacaciones juntos y queríamos ir a la playa", contaron.

"Vinimos sin saber qué iba a pasar, pero con mucha fe a la vez. Tomamos esa decisión de venir a la playa de vacaciones con Flor", contó David. "Siendo ciegos podemos tener y tenemos el derecho de viajar a donde sea. Porque la vista no es todo", afirmó Florencia.

Con respecto a los comentarios negativos la respuesta de ambos es firme y contundente: "Trabajamos, tenemos el derecho de hacerlo, tenemos la posibilidad y tenemos las ganas. Que no veamos no quiere decir que no podamos disfrutar. El estar frente al mar, escuchar el sonido del mar, creo que una persona, si cierra los ojos, puede disfrutar más. No atraviesa todo por la visión".

"Escuchar, oler el olor, porque el olor del mar, el olor de la arena, sentir el sol. Nos preguntaron ¿y cómo se dan cuenta que el agua es calentita? ¿Cómo se da cuenta que es cálida el agua? El estar, sentir el agua, la brisa, charlar con la gente, es muy lindo", afirmaron.

Ambos destacaron que desde que llegaron a Brasil los asisten muy bien, no sólo el personal de turismo, sino también la gente común. "La calidez de la gente brasileña es impresionante. Lo que nos ayudan, nos atienden, son muy atentos", aseguró el Yaca.

Por su parte Florencia también destacó que son muy serviciales, y que si bien en Argentina también, a veces siente la falta de empatía. "Recibimos ayuda en Argentina, pero te puedo decir que acá mucha más. Nos paramos y no importa si es una persona que trabaja, un turista, lo que sea, inmediatamente nos preguntan si necesitamos algo", valoró.

Además contaron que cuando salen del hotel utilizan aplicaciones como Google Maps para ubicarse y otra que se llama Lazarrillo, ideada especialmente para personas ciegas, además de recibir la constante ayuda y guía de la gente.