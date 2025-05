Alejandro Allub, de Puma a médico, una historia de disciplina y pasión

Alejandro Allub, ex jugador de rugby y Puma, se destaca por su trayectoria como médico pediatra tras una carrera deportiva que culminó abruptamente debido a un infarto durante un partido en Nueva Zelanda.

En una entrevista con Cadena 3, Allub recuerda su experiencia: "Estaba en quinto año de medicina y, desde Francia, trataba de no dejar la carrera. Cuando sufrí el infarto, se me vino a la cabeza la carrera en medicina".

El infarto, ocurrido en 2001, marcó un cambio radical en su vida. "Pasé de estar jugando contra los All Blacks a estar en terapia intensiva, alejado de mi familia, con mucha incertidumbre". Sin embargo, Allub continuó su carrera en medicina y se recibió en un año.

Allub destaca la importancia de la disciplina y la constancia que le brindó el deporte: "El deporte me dio mucha disciplina y constancia. No es solo una actividad saludable, sino que también te forma como persona".

En su carrera médica, Allub se especializa en cardiología pediátrica, atendiendo a niños con malformaciones cardíacas. "Estoy muy cómodo en el hospital de niños, ahí me doy el gusto de hacer medicina".

El ex Puma también reflexiona sobre la importancia de combinar el deporte con la educación. "Yo siempre digo que no hay que dejar los libros. El deporte y el estudio pueden coexistir". Su mensaje es claro: "El deporte no solo es un juego, sino que también te enseña a enfrentar desafíos".

Finalmente, Allub expresa su amor por Córdoba, su ciudad natal: "Siempre me tiraba volver. Estoy cómodo aquí, tengo mis amigos y mi gente". Su historia es un ejemplo de cómo es posible combinar la pasión por el deporte con el compromiso profesional.

Entrevista de Fernando Genesir