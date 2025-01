El karate le enseñó a no rendirse y es siete veces campeona nacional

Maitena Ardiles tiene 21 años, es de Mendiolaza, subcampeona Sudamericana de parakarate y siete veces campeona argentina en la disciplina. Tiene síndrome de Down y este año alcanzó el cinturón negro, comenzó a trabajar en un estudio de abogados y el gobierno de la Provincia de Córdoba, la reconoció con el premio Cóndor de la Gente, donde se destacan a las figuras del deporte provincial.

Maitena comenzó a practicar karate desde los 8 años con su sensei Eduardo Novak. Su mamá Adriana asegura que es un deporte que la ha fortalecido mucho como persona, a la vez que la ha ayudado a enfrentar de manera diferente su condición. El karate le enseñó a no rendirse, a volverlo a intentar siempre, a ser disciplinada, perseverante y sobre todo poner pasión en aquello que le gusta.

Maitena fue galardonada este año con el premio Cóndor de la Gente del Gobierno de Córdoba

El 2024 fue un año muy particular para Maitena. En julio con el apoyo de quienes la siguen, logró participar del II Campeonato Sudamericano de parakarate en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Hubo 13 competidores en las categorías K21, K22 y K23 oriundos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Allí Maitena consiguió medalla de Plata en la categoría K22.

Fue el primer año en el que esta joven viajó para representar a Argentina. “Fue una experiencia nueva y movilizadora y este 2025 si la Federación le permite también viajará”, adelantó.

/Inicio Código Embebido/

Mirá también Competencia justa Amistad Karateka

/Fin Código Embebido/

“Le encanta el karate, le dedica mucho tiempo y le pone muchas ganas. El karate le permite no darse por vencida, le permite poner ganas y actitud, no se da por vencida cuando no le sale algo”, confiesa su mamá Adriana.

Además asegura que es disciplinada y le pone mucha actitud al deporte. “Tiene mucha memoria y es un deporte muy completo para las personas con discapacidad y ella feliz porque a través del, karate viaja, conoce lugares”, destacó.

Para su mamá, ha sido un orgullo inmenso el reconocimiento del Cóndor de la Gente. Emocionada hasta las lágrimas, asegura que el premio llegó “sin pensarlo”. “Ver que la gente la votaba y la tenía en consideración fue muy emocionante, estaba muy feliz, esa noche muy contenta”, describió.

Otro de los logros de Maitena en el 2024 fue que empezó a trabajar en un estudio de abogados, un lugar donde la respetan y valoran. Incorporarse al mercado laboral le ha dado independencia y le permite manejar su propio dinero para sus gastos.

“El karate ha fortalecido a Maitena y ha sido un año muy logrado”, concluyó su mamá. “Es una joven muy independiente que sabe lo que quiere hacer”, resumió.