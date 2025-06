¿Conocemos al Presidente?

Por Alberto Lotuf

El 20 de junio fue una jornada maravillosa, un día divino, extraordinario. 350 mil personas dieron vueltas alrededor del Parque Nacional La Bandera. Estábamos acostumbrados a multitudes en ocasión de los desfiles militares que ya no se pueden hacer o en principio ya no se pueden hacer por una cuestión económica, logística y etcétera, no. Así empezó a marchitarse de alguna manera el día 20 de junio.

Conozco, asistí y conduje durante 25 años distintas jornadas con presidentes, con vicepresidentes, con esos desfiles, con lluvia, con sol congelándonos. Viendo a familia enteras, familias enteras por los alrededores luciendo orgullosamente sus escarapelas, sus trompetas, los clarines. Estamos hablando de la fiesta de la bandera, ¿eh?

Todo esto le pertenece al son de melodías que todos recordamos de cuando éramos chicos y a ese paso vibrante. También me tocó ver bochornosas actitudes del peronismo kirchnerista cooptando el palco para llevar agua a su molino haciendo del discurso un verdadero panfleto.

También presencié insolentes ausencias de los primeros mandatarios absolutamente injustificadas restando la importancia a esos dos colores con ese sol en el medio, al valor histórico, moral y único del general Belgrano.

Conté la anécdota de un niñito en ocasión de una nota del día de la bandera preguntándole por qué estaba aquí, qué pensaba. Dice vine porque el general Belgrano inventó la bandera aquí en Rosario. Cuánta niñez, cuánta inocencia, cuánta sabiduría en un pibito. Belgrano inventó la bandera. Inventaron tantas excusas para no estar.

El presidente prefirió ir a la vuelta de su casa un acto insignificante en el campo argentino de polo frente a lo que sucedía aquí al pie del monumento más grande del mundo dedicado a una enseña nacional. El presidente prefirió la comodidad y no justificó por qué no vino. El presidente no envió a nadie.

¿Qué piensa mi ley de la bandera? Hay un audio, hay un audio, escúchalo. Cuando festejan el día de la bandera para mí es como que veo un muro, no es así todo ladrillo, así yo veo la bandera. ¿Lo conocemos este hombre realmente?

¿Realmente lo conocemos? ¿Escucharon lo que significa la bandera para él? Porque va a cambiar, vamos de nuevo, dale. Cuando festejan el día de la bandera para mí es como que veo un muro, no es así todo ladrillo, así yo veo la bandera.

Bueno, a confesión de parte relevo de pruebas. Eso no es todo, le negaron representatividad a la vicepresidenta que fue invitada por el gobernador y por el intendente.

Yo si no mal recuerdo, la vicepresidenta le trajo votos. ¿Cómo olvidar ese debate memorable con Rossi, con Agustín Rossi? Donde queda maltrecho y donde viralizado, estoy seguro que unos cuantos puntitos de votos aportó la vicepresidenta de la nación.

Entonces, le negaron representatividad a alguien electo democráticamente tanto como él. Las instituciones republicanas una vez más mancilladas. ¿Somos los ñoños republicanos? Y bueno, entraremos en esa categoría.

Escúchenla a Villarroel. Muy contenta de estar en Rosario en el día de la bandera, que es el día además donde se creó acá en las orillas del Paraná, así que qué mejor lugar para estar honrando al general Manuel Belgrano, que estar acá en Rosario, que además es como mi historia familiar también, tan unida a esta ciudad, así que muy agradecida de la invitación que me han dispensado el gobernador y el intendente para estar acá presente y acompañando a todos los que van a jurar lealtad a la bandera.

¿Por qué decidió venir? Porque la verdad que no hay otro lugar en Argentina para estar acá y el monumento a la bandera es nuestro signo más distintivo y bueno, y también tiene que ver con la importancia de esta fecha, así que definitivamente el mejor lugar para estar.

¿Usted es representante del gobierno nacional, pese a que Bullrich en las últimas horas dijo que no? Bueno, lo que digan los demás se tienen que hacer cargo los demás. Hoy para mí es el día en el que hablamos de la bandera, la que nos une a todos, la que nos representa a todos y la que nos cobija sin exclusiones a todos los argentinos.

Y mi mensaje siempre para el pueblo argentino es que nosotros tenemos que apuntar a la unidad. Y como dijo Manuel Belgrano, no lo voy a citar textualmente, pero fue muy claro cuando dijo que muchos de los problemas y las dificultades que tenemos se resolverían rápidamente si tuviéramos un poquito más de interés en la patria.

¿La invitaron al acto oficial que se va a llevar en Buenos Aires? No, no me invitaron, pero vengo acá a Rosario que es como mi casa.

Sobre estos temas, ¿realmente conocemos al presidente de la nación? ¿Lo conocemos, qué es lo que piensa auténticamente? Decíamos a confesión de partes relevo de pruebas, quitando la institucionalidad, la vicepresidenta, ¿conocemos que es un auténtico republicano?

Escuche lo que decía, o mejor dicho, cómo lo nombró al padre de la patria. Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora del general José San Martín. Hay que equivocarse en el nombre de San Martín. Hay que equivocarse.

¿Realmente lo conocemos? Es una gran duda. ¿Conocemos verdaderamente lo que piensa, cuando habla por ejemplo sobre Malvinas?

Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros.

Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo.

Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo, y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta, y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía.

¿Lo conocemos realmente? ¿Conocemos el verdadero pensamiento, el íntimo pensamiento, la verdad ante los ciudadanos? Es una persona que nos hace dudar sobre la Argentina soberana.

Ahora metiendo narices en Medio Oriente, ¿la experiencia no bastó, no alcanzó? ¿No alcanzó con los atentados en el país? Algunos dicen por deudas impagas de Menem, su presidente más admirado, otros por el envío de barcos al Golfo, y otros por relaciones carnales con los Estados Unidos.

¿No alcanzó metiendo narices en algo que no tiene Argentina absolutamente nada que ver? ¿Conocemos realmente al presidente de la nación? Distintas dudas a esta hora de la mañana.