Agustín González

Argentina

Agustín González

Rosario

Mauri Palacios

Ulises Llanos

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

¿La Argentina se plagia a sí misma?

  

20/09/2025 | 10:48Redacción Cadena 3

FOTO: Beethoven, compositor de la sonata "Claro de Luna".

  1.

    Audio. ¿La Argentina se plagia a sí misma?

    Ahora país

    Episodios

Sergio Feferovich Por Sergio Feferovich

La actualidad argentina propone una sensación de déjà vu que muchos sentimos. Desde el retorno a la democracia en 1983, parece que vivimos en un ciclo de repeticiones, donde los mismos problemas resurgen una y otra vez.

La historia argentina es pendular y oscila en extremos. Un ejemplo puede ser la sonata Claro de Luna, de Beethoven, que sugiere que, al igual que el compositor, deberíamos encontrar un camino que nos permita mantener ciertos acuerdos, independientemente de quién gobierne.

El mensaje es claro: en lugar de seguir con la dinámica de los problemas políticos y económicos de siempre, es momento de establecer un consenso. Si seguimos repitiendo los mismos errores, estamos plagiando nuestra propia historia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este caso, tanto la composición de Beethoven como otras de Muzio Clementi, la música puede reflejar la similitud en las ideas. Este paralelismo se extiende a la cultura argentina, donde parece que no aprendemos de nuestras propias lecciones.

Es importante equivocarse, pero con errores nuevos, ya que deberíamos aspirar a un cambio real. La repetición de problemas debería ser cosa del pasado.

