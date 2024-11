Claudio Zuchovicki

La motosierra, el ajuste de la administración de Javier Milei, que sigue siendo noticia, arroja como disparador la pregunta: ¿Lo peor ya pasó?

Depende para quién, no para todos. Para muchos ya pasó, para otros no tanto. Depende el sector y depende la competitividad que tenga cada uno. Entendiendo que no siempre la culpa es de uno. Argentina se tuvo que arreglar durante mucho tiempo con unas reglas del juego, a mi gusto desiguales, y cambiamos por otras reglas del juego, y en algunos casos no dando tiempo a muchos que cambien.

Pero cambiaron muchos hábitos, y a veces los cambios de hábitos son exponenciales. Un salario hoy, en términos de poder de compra, para que llegues a fin de mes, está complicadísimo.

Ahora, si dolarizo un sueldo, en proporción de lo que vale un bien durable, una moto, un auto, hasta un departamento, pasa a tener sentido. En dólares, o sea, quizás antes ganaba la mitad en dólares y sentía que estaba más holgado mensualmente, pero ahora, en términos de crédito, lo que vale un salario con respecto a lo que vale una moto, ya es un porcentaje realmente financiable.

Entonces, el aumento, sobre todo en AMBA, de los transportes, hace que una persona gaste, por decir algo, 20.000 pesos por semana, eso me alcanza para pagar, con creces, la cuota de una moto. Entonces, prefiero comprarme una moto y pagarlo en cuotas. De hecho, octubre fue récord de venta de motos.

Entonces, ¿pasó lo peor para el vendedor de motos? Y claramente. ¿Y el que le vende repuestos a la moto? ¿Y el que vende el crédito de la moto, las empresas que venden a crédito? Y sí, pasó, están vendiendo mucho más.

Ahora, el que antes tenía un negocito, un quiosquito en la parada del colectivo donde la gente le compraba, y... quizás la está pasando mal. Entonces, desde ese proceso hubo una transformación por los cambios económicos en nuestros hábitos de compra. Yo tengo un comercio, y el comercio quizás vende menos, pero si yo miro el balance de las aplicaciones, de los que compran online, de los intermediarios de la compra online, y la verdad que está creciendo a niveles récord.

Lo que cambió es tu hábito de compra en ese escenario. Entonces, hubo un cambio que es esencial por la macro, la disminución de la inflación, el hecho de poder tener crédito, el hecho de poder pagar a cuotas sin tener tanto miedo, porque tenés una inflación más controlada, precios que hace mucho tiempo valen lo mismo, porque no estoy esperando una devaluación todo el tiempo. Todo eso que me aporta la macro.

Ahora la micro, y depende el lugar, la forma, dónde esté ubicado, eso es mucho más dispar. Por eso la pregunta es esencial, está muy buena, la respuesta es muy ambigua, porque depende quién escucha esto, depende cómo se siente.

En materia salarial para muchos sectores, en promedio, tuvieron una suba en el poder adquisitivo. Pero por ahí la sensación, lo que te dice la gente en general, es como que cobras y te ponen un puñado de arena en la mano y se te va.

Vuelvo a repetir que es difícil generalizar en la respuesta, y puede dejar incómodo a muchos que no les está pasando o no les va a pasar. Ahora, en el promedio, el salario, incluso las jubilaciones, estos tres últimos meses subieron más que la inflación. O sea, después de una descomposición enorme que tuviste a principio de año, donde esa cuenta dio una pérdida enorme para el asalariado, para el jubilado, para el que está en relación de dependencia, bueno, obviamente, estos dos o tres últimos meses, esa cuenta empezó a equipararse. Debería seguir esa tendencia.