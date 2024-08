Volvió el "1 a 1": cómo cambiar dólares viejos y rotos por nuevos y sin perder

Adrián Simioni

Esto le va a interesar a muchísima gente porque todo, todo argentino, creo que tiene el DNI y algún dólar escondido, encanutado en algún lado. Algo muy importante pasó el jueves para muchísima gente porque el Banco Central emitió una normativa por la que, de ahora en más, va a facilitar a que los bancos te reciban sin costo los billetes dañados.

Es muy importante porque hay 270.000 millones de dólares escondidos durante décadas y en esos años se han dañado, se han quedado viejos, tienen la cara chiquita, están manchados, quemados, con hongos. Si no los guardas en un lugar seco, es muy fácil que te agarran los hongos. Mucha gente que ha visto afectado su dinero por eso. Y entonces, claro, había que afrontar descuentos enormes.

Primero, la fantasía esta del dólar "cara chica", que nadie lo recibe. Vivimos en esa fantasía de que el billete, con la cara de George Washington, no vale tanto. No es trucho. Vas a Estados Unidos y vale lo mismo que el "cara grande" o azul, pero en Argentina no.

Por un billete dañado, pero que todavía esté más o menos en condiciones de circular, vos tenés que pagar, para que te lo cambien, pagabas hasta 30% de descuento, por más que en la Reserva Federal son válidos.

¿Qué hacían los bancos? Compraron, tenían que pagar el costo de llevar esos billetes a Estados Unidos, cambiarlo en la Reserva Federal y traer versiones más nuevas. Bueno, ahora el Banco Central se va a hacer cargo de estos costos.

¿Qué quiere el Banco Central? Incentivar el blanqueo. Muchos de esos billetes no están declarados. Entonces, el Banco Central quiere incentivar que se blanquee todo eso y, de paso, que haya más oferta de dólares.

Entonces viene la gran ventaja, vas a poder cambiar esos billetes "cara chica", dañados o manchados. Tienen que tener al menos 50% de la superficie del billete visible y que en esa superficie esté el número en serie, parte de la medida de seguridad y demás, para que se pueda constatar que es un billete.

Podés declarar hasta 100.000 dólares en estos billetes dañados y tenés hasta el 30 de septiembre para hacerlo.

¿Cómo lo tenés que hacer? Vas al banco, pedís abrir una cuenta especial de regularización de activos y tenés que depositar los billetes ahí. Si no los retirás hasta el 31 de diciembre del 2025, te llevas todo. Si los querés retirar antes, pagás el 5% de penalidad, porque es parte del blanqueo. Lo toman al mismo valor. Al 1 a 1.

Si no, también podés comprar algún bien documentable, como bonos, títulos de acciones, fondos comunes de inversión. Podés comprar eso con estos dólares dañados o los "cara chica" y después lo negocias como cualquier cosa. No hace falta estar inscripto en la AFIP.

El Gobierno busca estimular el blanqueo y aumentar la oferta de dólares. Nadie sabe cuántos billetes hay en estas condiciones. Pero supongamos que fuera el 1%. Si hay 270.000 millones, dice el INDEC, estamos hablando de 2.700 millones de dólares. Y son el 10% de las reservas del Banco Central. Es mucho dinero.

Por ejemplo, desde diciembre, que aumentaron los depósitos en dólares en los bancos, aumentaron a hoy 4.000 millones de dólares. Y acá estaríamos hablando de 2.700 millones. Es muchísima plata. Todos esos billetes que están cortados, tijereteados, que están dando vuelta por ahí, que nadie sabe qué hacer, es mucha guita.

¿Hay un monto mínimo? No. Cada persona puede declarar hasta 100.000 dólares.

