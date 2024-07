Pacto de Mayo: la asombrosa negativa a admitir la ley de gravedad

Adrián Simioni

La firma del Pacto de Mayo deja muchísima tela para cortar. Por ejemplo, hay varias críticas que podrían hacerse a su impulsor, Javier Milei.

Pero lo más llamativo es la negativa cerrada de seis gobernadores a firmarlo. Es muy difícil de entender. Los 10 puntos no obligan a nadie a nada. No serán refrendados por las legislaturas provinciales así que no tienen ni pretenden tener ninguna fuerza legal. Son simplemente puntos básicos para un consenso que no deberíamos discutir.

La inviolabilidad de la propiedad privada está en la Constitución y los países que más la respetan son los más prósperos del mundo. Ninguno de los 6 gobernadores ha rechazado nunca eso. ¿Por qué no firmarlo?

La meta de un país en equilibrio fiscal ¿cómo podría ser algo negativo? ¿Kicillof o algún otro gobernador cree que hay que esforzarse por vivir en déficit permanente, como sucede desde hace 14 años? ¿Nos ha ido bien así?

Reforma tributaria. El economista Nadín Argañaraz acaba de identificar una maraña inconstitucional (por la doble, triple y hasta cuádruple imposición existente) de 155 impuestos que asfixian y caotizan la economía. ¿Al gobernador de Formosa le parece que no hay que cambiar esto?

Rediscutir la coparticipación, que Argentina pueda explotar la minería como Australia o la pesca como Japón, tener leyes laborales que terminen con el 40% de empleo en negro, un sistema previsional que permita a quienes trabajaron cobrar algo que tenga relación con lo que trabajaron, una escuela que enseñe más y mejor y que la Argentina vuelva a comerciar con el resto del mundo como lo necesita, ¿no les parece razonable a los gobernadores de La Pampa, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz y La Rioja?

El punto más cuestionado por los ideólogos que se plantan en contra del pacto es la reducción del gasto público a su nivel histórico del 25% del Producto Bruto Interno (PBI). Dicen que eso es empobrecer al Estado para que no pueda cumplir su función de árbitro en el salvajismo capitalista. Primero: un gasto del 42% como el que llegamos a tener no nos ha hecho precisamente la cuna de la civilización; vivimos sin moneda, con una inseguridad rampante, una infraestructura africana, una salud pública degradada y chicos que salen sin leer de la secundaria, lastrados por la pobreza. Pero, segundo y más importante: ese razonamiento es propio de un mosquito. Por la sencilla razón de que el 25% del PBI normal que debería tener Argentina a esta altura es muchísimo más que el 42% de un PBI que hace 12 años que no crece y que, las pocas veces que creció en las últimas décadas fue sólo para recuperar las brutales caídas de crisis previas.

No era para tanto. El pacto era apenas para ratificar un par de cosas básicas. Hasta los mosquitos saben que hay que volar para vencer a la gravedad que inexorablemente los arrastra al piso.