Montoneros héroes, soldaditos ignorados

Adrián Simioni

Era octubre de 1975. La organización terrorista Montoneros, que había batallado para que llegara al poder el gobierno de Perón-Perón, delirante de poder, decidió atentar contra su propio gobierno, y atacó el regimiento de infantería de Formosa, luego de secuestrar un avión de Aerolíneas Argentinas.

Hubo un duro enfrentamiento. Como resultado murieron tres militares, 9 soldaditos, 9 terroristas y tres vecinos, asesinados por los Montoneros. El cinismo de Montoneros hizo cumbre cuando, en Evita Montonera, explicaron que los soldados murieron víctimas de una “una resistencia suicida”. O sea que los que ellos asesinaban no eran víctimas sino suicidas.

Néstor Kirchner, para ganarse el salvoconducto de los organismos de derechos humanos, hizo que los 9 guerrilleros fueran incorporados al listado de víctimas del terrorismo de Estado, aunque murieron atacando un cuartel durante un gobierno constitucional. Es parte de la romantización de la violencia terrorista que instrumentó el kirchnerismo. Los transformaron en héroes. Como parte de la opereta, los tres vecinos asesinados por Montoneros también fueron declarados víctimas del terrorismo de Estado, víctimas de los militares.

Los nombres de estos criminales se agregaron en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y, acá va lo muy importante, sus familiares cobraron indemnizaciones por varios millones de dólares, que pagó la sociedad argentina.

Por qué muy importante: porque a los familiares de los 9 conscriptos de entre 18 y 19 años de edad (desde 1973 se iniciaba la milicia con 18 años) nunca nadie les reconoció nada. Eran más chicos que los terroristas que la historia oficial presenta como “jóvenes idealistas”. No sólo no los indemnizaron. El gobierno K prohibió que el Ejército los recordara o los homenajeara. Son famosos los tuits que el gobierno K obligó a borrar a los militares.

En 2019, después de una profunda investigación del periodista Ceferino Reato que planteó esta injusticia doble (premiar a los asesinos; ocultar a sus víctimas) Mauricio Macri dejó un DNU ordenando indemnizar a las familias. Pero el gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández se negó a pagarlas.

Ayer, 49 años después del atentado, el gobierno de Javier Milei ordenó que finalmente se pagará la indemnización a los familiares de los soldaditos.

Hasta hoy, nadie intentó recuperar la indemnización fraudulentamente otorgada por las muertes de los asesinos que decidieron atacar un cuartel.

Y nosotros… nosotros seguiremos pagando indemnizaciones. Al menos estas reparaciones serán verdaderamente para adolescentes inocentes que no habían elegido estar ahí y no para delirantes que gritaban “la vida por Perón” pero luego, cuando perdieron la vida que despreciaban, fueron objeto de indemnización. La próxima vez que alguien diga que escuchemos a alguien decir que está dispuesto a entregar su vida por alguna razón hay que hacerles firmar un contrato en el que renuncien a cualquier reclamo. Hasta hoy no se sabe cuántos son lo cientos de millones de dólares que la sociedad argentina lleva pagados en estas reparaciones.