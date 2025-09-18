Las únicas dos dudas que no hay: el BCRA vendió y la oposición gobierna

Por Adrián Simioni

Ayer, finalmente, el Banco Central vendió dólares según lo acordado con el FMI para que la divisa que venden los exportadores y compran los importadores no supere los 1.474 pesos. Sólo 53 millones de dólares. Sirvieron para exhibir que efectivamente el Central vende. Y para paralizar todo: hasta el 26 de octubre sólo se levantan apuestas sobre si los dólares alcanzarán de acá hasta las elecciones, si después de las elecciones quedarán dólares para pagar vencimientos y no entrar en default e incluso sobre si, ante este escenario, Milei y Caputo pegarán un volantazo y cambiarán el sistema de bandas.

Y ayer el gobierno perdió por dos a cero otra fecha del campeonato de vetos y contravetos. Y no sólo eso: en Diputados se aceleró el trámite para, la semana que viene, quitarle a Milei la atribución de dictar Decreto de Necesidad y Urgencia. Desde el retorno democrático, será el único presidente que no podrá hacerlo, aunque todos sus antecesores hayan sido infinitamente más poderosos que él en el Congreso. Milei no podrá resistir ninguna ley que saque hoy la masiva mayoría opositora que de hecho hay entre kirchneristas, gobernadores y trotskistas en el Parlamento. Y en cuestión de días no podrá tratar de sustituir por DNU alguna ley que desde hace rato no tiene sentido que mande a las cámaras. O sea: en Argentina gobierna la oposición, que se apresta a ordenarle a Milei cuánto y cómo tendrá que gastar el año que viene. Y eso es como echarlo al capitán Kirk de la sala de comando de la nave de Viaje a las Estrellas. La única herramienta de todo el plan Milei es el control del gasto público. Y se la han quitado.

Nunca se había rechazado un veto presidencial: a Milei le anularon 3 en un mes. Nunca se había rechazado un DNU: a Milei le bajaron 13.

Las dos cosas terminaron de oscurecer un clima que ya era sombrío. Cómo será que el primer interesado en disimularlo para tratar de bajar la incertidumbre, el gobierno, tiró la toalla. Hace una hora, el ministro Toto Caputo, se refirió al veto de la ley de ATN que hoy el Senado también rechazará y transformará a Mieli en el primer presidente al que los gobernadores le bolsiquean esa porción de la coparticipación que debe usarse para emergencias y que ahora cada gobernador gastará en cualquier otra cosa.

“Todos sabemos que a esta altura lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Están dispuestos a todo para recuperar su negocio. Ciudadanos: hay una única herramienta de defensa: el voto. Usémosla en octubre”.

Es una inversión dramática de los términos. Milei y Caputo estaban convencidos de que sólo bajando la inflación iba a bastar para borrar a todos los opositores dentro de cinco semanas. Ahora, al revés, tienen que ganar las elecciones para poder sostener el relativo orden macroeconómico.