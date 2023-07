La Rioja: el que debe autolimitarse es un gobernador sin límites

Adrián Simioni

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, inauguró anteayer las sesiones de la Convención que reformará la Constitución riojana por sexta vez en 37 años. Les duran 6 años promedio las constituciones a los gobernantes riojanos.

Los periodistas estamos todos alterados porque Quintela quiere que la nueva Constitución regule la libertad de expresión. Ha dicho que él la respeta “a rajatabla”, aunque este año propuso inhibir la recepción de señales de medios nacionales cuando difundan lo que él considere “información podrida” y crear medios estatales del “norte grande” para poner un corralito informativo en esa zona.

En todo caso, este paladín de la libertad ha dicho que quiere que los periodistas y medios se “autolimiten”. Tal vez la precariedad conceptual le impida asociar eso con la autocensura.

La cuestión que los periodistas no deberíamos hacernos tanto problema: La Rioja (y ninguna Provincia) no tiene atribuciones para regular la libertad de expresión en su territorio. Cualquier restricción a la libertad consagrada en la Constitución nacional no pasaría el filtro de la Corte Suprema. Es como si Quintela quisiera legislar que en La Rioja asesinar a una persona no sea delito.

El que sí debería autolimitarse es el propio Quintela, dueño y señor del feudo riojano. En primer lugar, porque el 75% de los convencionales elegidos en la democracia plebiscitaria riojana fueron puestos en la lista por el propio Quintela. A la Constitución la puede escribir Quintela en la soledad de su baño, si quiere.

Segundo: sus laderos juran que la reforma no es para habilitarle a Quintela un tercer mandato consecutivo (la constitución actual sólo permite dos). Pero la Convención ha sido convocada, entre otras cosas, para definir la “periodicidad” de los tres poderes del Estado. O sea…

Esto nos lleva a otro punto: Quintela quiere que los mandatos de los fiscales y jueces no sean hasta su jubilación sino que sean a término. Así, los políticos como él tendrían la chance de echar a cualquier magistrado que se les retobe cada 5 o 6 años, según lo que definan los convencionales.

Ojalá que se autolimite. Y lo digo por los argentinos que viven en las provincias donde se pagan los impuestos que gastan gobernadores como Quintela. Porque el riojano ha propuesto también que La Rioja conceda a los riojanos el derecho a una Renta Universal. ¿Adivinen a quién le va a pedir la plata Quintela para pagar el reparto de demagogias que quiere hacer y al que él llama concesión de derechos?

Quintela ya reina sobre un lugar en el que los empleados a los que él les paga el sueldo son el doble que los empleados privados en blanco, según la Fundación Mediterránea. A ellos (incluidos los empleados de los municipios, donde los intendentes no deciden nada) les da aumentos por decreto, a veces porcentuales, a veces 15 mil pesos para los docentes, 12 mil para los municipales y 8 mil para los “trabajadores precarizados”, a los que el propio gobernador, que es su empleador, llama así. Les paga el sueldo a principio de mes, y también una “quincenita” a mediados, así todos pueden agradecerle dos veces al mes y no sólo una. Pero quiere más. Quiere tenerlos a todos, del primero al último, comiendo de su mano con la platita que le mandamos desde la zona central del país para que él la gaste con entera discrecionalidad.