Un Frankenstein que ya no camina

Adrián Simioni

La devaluación parcial, fraccionada, temporal que anunció Sergio Massa le está agregando otra capa de disfuncionalidad al "modelo" kirchnerista. Es un Frankenstein armado con piezas de cuerpos tan distintos que ya no puede caminar. Más cepo. Más tipos de dólares. Más extravagancias.

Las historias surgen todos los días. Hay historias pequeñas. En Vaca Muerta, por ejemplo, hay una empresa, que se llama DLS, que es una de las principales empresas proveedoras de rigs de perforación, torres modernas con equipos capaces de trepanar la tierra en forma vertical y también horizontal.

Bueno, esta empresa anunció que tuvo que suspender la reparación y puesta en marcha de uno de sus equipos porque sencillamente no tiene los componentes y repuestos importados que necesita para operar. Los compraron pero no puede sacarlos de la Aduana porque el Gobierno no aprueba los permisos y por ende no le da los dólares. Y esto pasa con la industria petrolera, mimada por el Gobierno.

Hay historias grandes como una casa. Ayer, por ejemplo, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, admitió que el Gobierno ya está elaborando un nuevo sistema para compensar a engordadores de pollos y cerdos por el encarecimiento que tendrá el maíz a raíz del “dólar agro”.

Esos sistemas son burocráticos y muy opacos (¿quién recibe la compensación? ¿el que la reciba, no sube igual los precios si sus competidores sin subsidio lo tienen que subir?). Además son momentáneos, porque se supone que el dólar agro va a durar sólo hasta fin de agosto.

No sólo le siguen agregando piernas a un Frankenstein que no sabe qué hacer con más de dos. Al pobre Frankenstein le dan órdenes contradictorias. Porque Massa, por un lado, aumenta el dólar maíz y aumenta el cupo de maíz exportable al mismo tiempo para juntar más dólares para el Central (por exportaciones) y más impuestos para que el gobierno puesa seguir gastando (por las retenciones). Todo eso tiene el efecto de cualquier devaluación: sube los precios internos del maíz y de la carne.

Pero Massa no quiere que los precios aumenten: entonces le da la orden a Frankenstein de hacer lo contrario y el Estado va a gastar más en subsidiar la carne. El modelo Frankenstein dice "pónganse de acuerdo".

Para colmo, los planes para tentar a los productores se derriten con las horas. Cuando se anunció el dólar agro se tentó a los exportadores con un dólar a $340, que equivalía al 64% del dólar blue. Pero a las cinco horas el "blue" aumentó y el dólar agro ya equivalía sólo a 61%.

El modelo ya es un Frankenstein hiperdeforme, al que no le funcionan los órganos ni las extremidades, por más que le sigan agregando hígados, brazos u orejas. La cuestión es si va a poder llegar aunque sea arrastrándose a las elecciones de octubre, que es la prioridad absoluta de Sergio Massa.