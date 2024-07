¿La austeridad no rige en Córdoba?

Adrián Simioni

La mayor parte de los gobernadores de la Argentina no parece tomar nota de la profundidad del ajuste por el que estamos pasando. Es una jugada de riesgo. Si se sigue frenando la inflación y la reactivación sigue demorando en aparecer, los ingresos de las provincias seguirán achicándose. Sin embargo, no se ve a los gobernadores hablar de reformas, de reducción de gastos, de privatizaciones, de cierre de reparticiones inútiles, de racionalización. Ni un plan. Excepto Maximiliano Pullaro que ha decidido encarar una reforma previsional para los empleados provinciales de Santa Fe.

Miremos el caso de Córdoba. Martín Llaryora estrenó su cargo desconectando los salarios públicos de la inflación. Y también aumentó aportes previsionales y a la obra social provincial de los empleados.

Pero ahora volvió a vincular automáticamente los salarios públicos a la inflación. Por ahí parece que no se entiende la función de la inflación, que es precisamente la forma desordenada de hacer el ajuste fiscal que los gobernantes no saben hacer en forma racional recortando gastos inútiles. Los estados gastan de más entonces imprimen billetes que generan la inflación. Esa inflación sube la recaudación de los impuestos como IVA, Ganancias o Ingresos Brutos. Si uno congela los salarios o los sube menos que la inflación, entonces desaparece el déficit que obligaba a emitir dinero sin respaldo. El Estado no se saca de encima el gasto superfluo, recorta de hecho todos los gastos en general. Se achica el sueldo del ñoqui de la Legislatura y también el del cirujano del Hospital de Niños. Es el costo de no sacarse de encima al ñoqui. Pero el déficit desaparece.

Ahora, si los salarios se atan automáticamente a esa misma inflación, entonces el déficit no desaparece nunca. Es una ruedita de hámster. Que es lo que vuelve a girar en Córdoba.

Como el Estado no hace el ahorro, necesita que los impuestos sigan subiendo como mínimo al ritmo de la inflación. Ingresos Brutos lo hace automáticamente, como el IVA, porque las empresas pagan un porcentaje de lo que facturan, que sube con la inflación. Pero hay impuestos fijos. Es lo que sucede con el monotributo unificado. Los monotributistas, a menos que por la mayor facturación pasen de categoría, pagan un monto fijo. Y entonces es necesario subirlo. Es lo que acaba de hacer Llaryora, que les clavó al componente de Ingresos Brutos del monotributo unificado subas que van de 180% a 240%. Impuestazo para monotributistas. Alguien debe pagar los sueldos del SEP.

Encima, en lugar de achique del Estado, Llaryora lo agranda. Ahora, por ejemplo, oficializó al exintendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, como asesor para cuatro departamentos del sur provincial. Llamosas tiene licencia como legislador (fue elegido el año pasado) pero ese cargo ya está ocupado por el Movimiento Evita. Entonces le dan este puesto. Es asesor pero cobrará como ministro. Y le darán una sede en Río Cuarto, tal vez pueda incluso llevar con él a su propia tropa de asesores y colaboradores. Todo indica que lo que hará será repartir subsidios a clubes, municipios y otras entidades. Eso que en Argentina se llama “hacer política”, “bajar al territorio” y otros eufemismos del electoralismo continuo. También, dice el gobierno, actuará “transversalmente” con ministerios y secretarías de la Provincia. O sea, será un abrepuertas, alguien al que muchos le deberán “favores” para recibir algún subsidio, beneficio o agilización de trámites. Es una de las tantas formas en que el Estado “adopta” a los políticos que se quedan sin cargo, por ejemplo porque dejan una intendencia, y aparentemente les resulta absolutamente imposible rebuscárselas en la actividad privada como cualquier hijo de vecino. Más burocracia. Más impuestos. Al revés de lo que se debería estar haciendo.