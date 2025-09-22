FOTO: El as bajo la manga que cambia todos los libretos

Por Adrián Simioni





/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, generó un eco significativo en la economía y política nacional. Confirmó que su equipo estaba evaluando diversas alternativas para brindar asistencia económica a Argentina, en un contexto marcado por tensiones cambiarias.

Bessent realizó estas declaraciones previo a su encuentro con el presidente Javier Milei, afirmando que estaban "dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina" y que "todas las opciones de estabilización estaban sobre la mesa".

Este mensaje se percibió como un cambio de juego, especialmente tras las recientes decisiones sobre las retenciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El exgobernador cordobés Juan Schiaretti criticó la medida, considerándola "meramente electoralista", mientras que el gobierno estadounidense mostró una postura de apoyo hacia la administración de Milei.

Desde la perspectiva del gobierno de EE.UU., la crisis argentina se interpretó como un problema más político que económico.

Se discutieron las variaciones en los indicadores económicos, destacando el contraste entre los resultados macroeconómicos y la situación política actual. Se mencionó que quedaba por ver cómo estas decisiones afectarían el comportamiento de los votantes en el contexto de las próximas elecciones.

Con una gran apertura para los cambios necesarios, el anuncio podría facilitar un entorno más propicio para la inversión extranjera, especialmente en sectores críticos como el energético.

Hasta el momento la reacción del mercado fue positiva: los bonos subieron hasta un 11% y el riesgo país disminuyó considerablemente, lo que sugirió un horizonte más optimista tras la declaración estadounidense.