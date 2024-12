Duro de matar: el viejo prejuicio católico contra la tasa de interés

Adrián Simioni

La propuesta de introducir la educación financiera a una edad temprana en el sistema educativo de Córdoba generó un intenso debate. La iniciativa, conocida como "alfabetización económica y financiera" se encuentra actualmente en estudio en la legislatura provincial, pero la Iglesia Católica ha expresado su posición contraria a la implementación de este proyecto en niños de 3 a 5 años, planteando sus dudas y observaciones.

Si bien dijeron que están de acuerdo con la educación financiera, se preguntan en realidad ¿por qué iniciarla a tan temprana edad?

Dicen que habiendo dialogado y consultado especialistas ellos consideran que no es prudente iniciar la educación financiera en esa edad tan temprana. Dicen que hay un notable deterioro de los resultados del proceso de enseñanza de contenido básico en lengua y matemáticas como para ponerse a hacer educación financiera.

Pero, al contrario la educación financiera puede ser una herramienta para un campo de aplicación, por ejemplo de las matemáticas y también de la lengua.

Lo otro que plantean es si no convendría. Me parece que campea acá el temor o la confusión a la educación financiera con las apuestas y los juegos de azar, porque hay mucha gente que cree que invertir en la bolsa es lo mismo que jugar en un casino y la verdad que eso no es lo mismo, al revés, educar financieramente a un chico podría ayudarle a entender que si vos te prendes en esos juegos de azar sos un tonto, porque vos podrías entender con las fórmulas matemáticas implícitas en ese juego que vas a perder inevitablemente porque están diseñados estadísticamente, matemáticamente, para que vos pierdas. Al contrario, educarlos financieramente, podría ser un elemento para disuadirlos.

La iglesia dicen que sería imprudente esto y me parece que ese es un viejo tic de la iglesia católica premoderna, que lo dice porque en el fondo sigue considerando que es pecaminoso prestar dinero, cobrar tasa de interés, transaccionar dinero. Es como lo opuesto a la caridad, el dinero es el excremento del diablo ha dicho un papa, o sea esa aversión al capitalismo, a las finanzas que están muy muy en el fondo de ideologías que son predominantes dentro de la Iglesia Católica.

La verdad es que habría que cambiarle el nombre, no le llamen economía financiera, administración financiera, educación financiera, es economía para la vida. Cambien el nombre en todo caso.

Es momento de perderle el miedo al "apanar financiero". Existe una narrativa común, promovida por economistas, periodistas o políticos, que insiste en dividir entre "capital financiero" y "capital productivo", como si fueran dos cosas completamente separadas. Pero no lo son. Ambas están intrínsecamente conectadas.

Tomemos como ejemplo el acceso a una vivienda digna, un derecho que incluso la Iglesia ha defendido históricamente. Para que una vivienda digna sea una realidad, el capital financiero es indispensable: alguien debe ahorrar, alguien más pedir un préstamo, otro arriesgarse a construirla, y finalmente, el préstamo debe ser devuelto para permitir que otras viviendas se levanten. Este ciclo es virtuoso cuando el sistema financiero se entiende y se usa correctamente.

Es curioso que a menudo se critique al sistema financiero desde sectores como la Iglesia, cuando su propia historia muestra un papel activo y positivo en este ámbito. Durante la Edad Media, los monasterios desempeñaron funciones financieras cruciales. Cuando las cosechas fallaban y el hambre azotaba, los señores feudales acudían a los monasterios en busca de semillas o recursos para la próxima campaña agrícola. Estos préstamos, a menudo cobrados con un interés razonable (por ejemplo, un 6% en grano), permitieron que las comunidades sobrevivieran y prosperaran. También se prestaba en moneda, demostrando que la Iglesia entendía y utilizaba el sistema financiero como una herramienta para el bien común.

De esta experiencia histórica podemos extraer una lección valiosa: el sistema financiero no es intrínsecamente malo. Más bien, puede ser un motor de desarrollo social y una herramienta eficaz para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida, siempre que sea bien utilizado y comprendido.

Si aprendemos sobre el sistema financiero y lo útil que puede ser para el desarrollo social, para la lucha contra la pobreza, para la mejora de todo, lo que podemos enseñar en una clase de educación financiera, es que las finanzas son una expresión de relaciones sociales en la que también puede haber mucho de humanidad.