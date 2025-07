Carlos Zannini, de los tres lados del mostrador

Por Adrián Simioni

A ver, el tema es la Procuración del Tesoro. Como tiene la palabrita "tesoro", parece que tuviera que ver algo con el Ministerio de Economía, estas cosas. Pero lo cierto es que la Procuración del Tesoro es un organismo recontra importante. ¿Por qué? Porque ahí están todos los abogados que tienen que defender al Estado. En juicios, en demandas, en negociaciones. Ahí están los abogados que tienen que defender al Estado.

Así que imaginen la intachabilidad que tienen que tener porque es un poder enorme, es una función muy muy importante. No defienden a los funcionarios, sino al Estado en sí mismo, que seríamos nosotros, todos nosotros. Como el Estado no puede ser objeto de una sanción penal, no puede mandar a la cárcel al Estado, a la oficina tal. Entonces, todo se traduce siempre en una penalidad económica. De ahí que probablemente haya originado el nombre Procuración del Tesoro.

Son los que tienen que procurar que al Estado no lo saqueen y que no lo demanden por cualquier cosa, que no le hagan pagar cualquier cosa. Bueno, y hoy el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto por el cual reestructura ese organismo. Entre otras consecuencias, hay más o menos unos 60 despidos que se han acumulado desde que asumió Milei. Son 60 espacios que se cierran.

El Gobierno dice que busca una mayor racionalidad, como en todas las áreas del Estado, ahorrar dinero. Se cierra la escuela de abogacía del Estado porque estaba superpuesto con otra cosa que es el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública. Entonces, se va a quedar consolidado en una sola oficina las dos cosas, digamos. En fin, una serie de decisiones.

Lo importante es que el Gobierno ha iniciado una investigación interna, todavía no hay ninguna denuncia ni nada, diciendo que en parte esta reestructuración obedece, aquellos tienen la sospecha cierta, hoy el procurador es Santiago María Castro, tiene la sospecha cierta de que hubo tráfico de información reservada en el marco de los juicios derivados de la estatización de YPF, por lo cual está condenado el Estado Argentino a pagar 16.100 millones de dólares por el Estado de Nueva York debido a la estatización de YPF.

¿Qué se habría traficado? Dicen que ellos tienen la sospecha cierta de que hay archivos, información, que revelaban la estrategia de defensa del Gobierno, del Estado, en ese juicio, que se la traficaron y se la dieron, no saben bien a quién, probablemente a algún estudio de abogado de la contraparte, ¿no? O sea, al enemigo.

Claro, es una cosa muy, muy complicada esto. La causa que hay contra Argentina por este caso, si tiene ese vicio o esa suciedad adentro, no sé si puede caerse la causa, pero por lo menos redireccionarla, meter esto como una prueba de que acá hubo algo sucio en el medio. Pero supongamos que sea cierto, difícilmente la Justicia estadounidense diga "ah, te perdono porque insististe que te defendieron unos corruptos. No sé si te perdono, pero por lo menos que tenga otra característica. Que si había, si Carlos Zannini tiene algo que ver, que también hay las consecuencias". Digamos, no puede salir impune de una cosa así.

Esperemos que el Gobierno primero, si tiene esta sospecha cierta, esté iniciado un expediente interno y demás, esto termine en una denuncia judicial, para que no quede nada y no sea simplemente una cosa que se tira al aire. Pero lo interesante acá era todo el mundo a quien está mirando a Carlos Zannini, mano recontra derecha de Néstor y de Cristina. ¿Por qué lo miran a Carlos Zannini? Porque de los últimos 22 años, 17 él fue el Procurador del Tesoro durante las dos presidencias de Cristina y después volvió como Procurador del Tesoro de Alberto Fernández.

Ahora, en esos años, estuvo en todos los lados del mostrador. Él estuvo en la "nestorización" de YPF, que yo le llamo así, porque no se sabe bien si para crear una burguesía nacional, o como testaferro, Néstor Kirchner influyó, presionó, movió todos los hilos para que el grupo Petersen se quedara con, a cambio de un poder casi plata, se quedara con el 25% de las acciones de YPF, a cambio de darle beneficios a Repsol, que era la controlante de YPF.

Después estuvo en la estatización de YPF, o la "kicillofización" de YPF, que fue cuando la estatizaron, que la estatizaron mal, y eso es lo que derivó en el juicio. Después viene el gobierno de Macri, ahí Zannini deja de ser el Procurador General, y sucede la transmutación de esta burguesía nacional de los Petersen (el grupo Néstor, digamos) se transforma en un buitre, porque ellos quiebran, le dan las acciones al fondo Burford, que son los que, el fondo buitre que inicia la resolución judicial contra YPF, que tenemos que pagar ahora.

Ahora, ¿sabes en qué trabajó en esos únicos cuatro años, que no fue Procurador del Tesoro Zannini? Era director del Banco de Santa Cruz, que es del grupo Petersen. O sea, seguía en el asunto. Era el representante de la provincia de Santa Cruz. El otro lado del mostrador en ese momento.

Bueno, y después, claro, ya se inicia el juicio, el Estado argentino se tiene que defender, viene Alberto, y ¿quién viene a defender al Estado argentino en el juicio con YPF? Otra vez vuelve Carlos Zannini. Sale al otro lado del mostrador de nuevo. Por eso digo, son de la misma familia.

Si él estuvo 17 años como procurador de Tesoro, la procuración del tesoro está impregnada de él. Él prácticamente nombró a todo el mundo ahí. Tiene la impronta, la huella, el ADN de Carlos Zannini. Este organismo que está reestructurándose, es el que está sospechado de haber publicado información a la parte contraria del juicio por YPF, a los enemigos, a los fondos buitres que le hacen juicio a la Argentina. Ojalá haya una denuncia firme y esto se pueda saber al final.

