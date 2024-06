Una ONG pidió a la Justicia federal que Leda demuestre sus "poderes de sanación"

El referente de la ONG Libre Mente, Pablo Salum, hizo a la Justicia Federal un pedido formal a para que realice las pericias correspondientes con el fin de "verificar" si Leda Bergonzi efectivamente tiene poderes de sanación, como ella aseguró en reiteradas oportunidades.

Libre Mente se dedica a luchar contra las sectas y las pseudociencias. Para la ONG, Leda ejerce una "manipulación psicológica" al "captar víctimas vulnerables diciendo que tiene poderes de sanación". También convocó públicamente "a todas las personas que fueron captadas a través de los medios de comunicación para ser sanadas por Leda Bergonzi y que, lamentablemente, siguen enfermas, a que se sumen a las denuncias contra esta señora, los medios de captación, políticos y la Iglesia Católica".

"Todos los que han jugado con la salud, derechos y recursos económicos de estas personas deben responder ante la Justicia y pagar las consecuencias. No se queden callados", agregaron desde la ONG.

Además, Salum pidió públicamente al Ministerio de Salud de Santa Fe "a sumarse a esta propuesta para, de una vez por todas, probar de manera eficaz que las doctrinas irracionales y mágicas no curan. Lo que cura son las ciencias. La Justicia federal, si hace las cosas bien, puede comprobar fácilmente mi denuncia contra Leda Bergonzi. Ahora la pregunta es si, de una vez por todas, van a ir contra el poder y tendremos justicia", denunció.

Acabo de realizar la solicitud formal a la justicia federal para realizar las pericias correspondientes, con el fin de verificar si Leda Vanina Bergonzi efectivamente tiene poderes de sanación, tal como ella y los medios de prensa han afirmado en reiteradas oportunidades https://t.co/HPS2WdGlqT — Pablo G. Salum (@LEYANTISECTAS) June 6, 2024

"Es alarmante el nivel de complicidad y encubrimiento de los grandes medios nacionales de comunicación, que se han dedicado a afirmar que Leda Bergonzi cura enfermedades para promocionarla y ahora no publican las denuncias en su contra. Como sociedad, deberíamos repudiar este accionar", denunció el referente de Libre Mente.

Salum dijo en diálogo con Cadena 3 que la denuncia no busca desafiar a Bergonzi sino defender los derechos y la sanidad pública. "No es desafiar sino defender los derechos y la sanidad pública". El activista también compartió su experiencia personal con gurús similares a Bergonzi cuando era niño y cómo afectaron negativamente a su madre.

"Hace más de 30 años que estoy en esta lucha y esta lucha no comenzó con una meta de desafiar a nadie, sino más bien que otros no pasen por lo que yo pasé desde muy niño a nivel personal entonces. Mi madre tenía un inconveniente de salud y los médicos no le encontraban la solución. Entonces comenzó a ser captada por distintos tipos de gurú, muchos similares a Leda, que le decían que le gana sanar mágicamente", explicó.

A pesar de las afirmaciones de algunos seguidores sobre las capacidades curativas milagrosas de Bergonzi, Salum sostiene que estas deben ser comprobadas judicialmente. "Si esta señora dice que sana, que lo demuestre ante la Justicia", dijo.

"No hablamos de fe ni de religión, la gente tiene derecho a creer en lo que se le antoje. Ahora, si hay una persona que está diciendo que te va a ofrecer algo, es poner en riesgo la salud. Hay gente que está con patologías severas que debería estar siendo tratada y en este momento está haciendo la cola a la madrugada porque esta señora dice que lo va a sanar milagrosamente", explicó Salum en Cadena 3.

Y añadió: "No hablamos de religión. Cualquier persona que crea en lo que quiera, a mí no me interesa. Es más, puede estar haciendo un tratamiento médico e ir a rezar a la iglesia o estar en su casa orando o lo que quiera, pero el tratamiento médico lo debe hacer en una institución sanitaria y es la única forma de sanar. Las creencias no sanan, lo que sanan son las ciencias".

Salum también mencionó el uso indebido del dinero público para eventos relacionados con Bergonszi. Según declaró, "tenemos información sobre algún decreto firmado otorgándole subsidios para realizar estos eventos".

Finalmente, el titular de Red Libremente instó a las autoridades judiciales a investigar las afirmaciones hechas por Leda Bergonzi y la ONG espera un avance significativo ya que según Salum "la denuncia fue tomada y está siendo investigada".

Leda Bergonzi nació en San Lorenzo, Santa Fe. Fue fundadora del grupo de oración llamado "Soplo de Dios Viviente". Desde muy niña, tuvo una formación en el catolicismo. Pese a que no es monja ni hizo votos religiosos, en 2015 empezó a promover sus supuestos "dones sanadores".

A sus 44 años, es madre de cinco hijos y abuela. Si bien no es una figura oficial dentro del catolicismo, su popularidad creció en los últimos años. La mujer asegura que tiene un "don de Dios". Las personas recurren a ella van con la esperanza de que les cure enfermedades y dolencias propias o de sus seres más queridos.

En 2023, mantuvo un encuentro con la familia de Lionel Messi, encabezada por Celia Cuccittini y Matías Messi, la madre y el hermano del astro del capitán de la Selección Argentina.

Cada martes, en la Catedral de Rosario, cientos de fieles se congregan para recibir la sanación de Leda. Un hombre, que había perdido la vista de un ojo, compartió asombrado que durante la imposición de manos de Leda, comenzó a lagrimear instantáneamente. “Es increíble lo que sucedió”, expresó.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Agostina Meneghetti.