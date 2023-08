Todo lo que necesitás saber para las elecciones PASO: qué se vota y cómo

El domingo 13 de agosto Argentina tendrá las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales de octubre. También, para elegir quiénes serán los candidatos y senadores para la Cámara de Diputadores y el Senado, respectivamente.

Guillermo Fernández, secretario Electoral Federal de Córdoba habló con Cadena 3 y brindó precisiones respecto a la modalidad de votación y detalles para los comicios de este domingo en todo el país.

• Mecanismo de votación

Se utilizará, como es costumbre, el sistema de papeletas con opción de corte, distinto a los comicios electorales que ya se han llevado en otros puntos del país. La boleta tiene un tramo para elegir presidente y vice, diputados y senadores y los diputados parlamentarios por el Parlasur.

Se pueden elegir distintos tramos de las boletas. Por ejemplo, el votante puede elegir presidente y vice de la boleta "A" y diputados y senadores de la boleta "B". Lo que no debe hacer es elegir dos tramos de diferentes candidatos a presidente y vice porque se considera voto en blanco.

"No hay posibilidad de elegir solo un candidato de cada tramo, cuando uno selecciona un tramo de esa boleta, no se pueden tachar candidatos. Se vota la lista completa de ese tramo", señaló Fernández.

Hay 26 fórmulas habilitadas a nivel nacional, con tramos donde puede haber internas, no así en otros espacios. Unión por la Patria, por ejemplo, no tiene interna en el Parlasur; mientras que Juntos por el Cambio sí. Del total de boletas disponibles, algunas solo tienen dos tramos. Si se toma una de estas boletas, se elige la mitad; mientras la otra mitad queda en blanco.

• Pago a autoridades de mesa

Fernández explicó que las autoridades de mesa recibirán $7.000 y un plus de $3.000 por hacer el curso de preparación, ya sea de manera virtual o presencial.

Esos $10.000 se replican en cada elección de las que participen, más un adicional de $10.000 en caso de haber balotaje. Si no hubiera segunda vuelta, el plus es de $5.000.

Los pagos los realiza el Ministerio del Interior, en coordinación con Correo Argentino.

• ¿Es obligatorio el voto, hay sanciones?

Si. Es un deber y una obligación cívica. "Hay que cumplir con las obligaciones y es una buena posibilidad para votar. La sanción económica no se actualiza desde 2017, pero va desde $50 a $500. Hubo intentos para modificar el importe para que sea igual a lo que recibe una autoridad de mesa", precisó Fernández a La Mesa de Café.

Y detalló: "A diferencia de las elecciones en Córdoba, en el orden federal se genera un registro de infractores. Cuando un ciudadano quiere obtener un servicio público como la luz o el gas, estas empresas consultan ese registro. Lo mismo ocurre para sacar el pasaporte o para entrar a la administración pública. Ese registro se genera 60 días después de la elección para que los ciudadanos puedan justificar su motivo para no votar. Puede hacerse virtual o presencial".

• ¿El transporte será gratuito?

Hasta este miércoles por la mañana, las cámaras de transporte ni el Ministerio de Transporte se han expedido por este tema.

• ¿Qué porcentaje deben obtener los candidatos para competir en octubre?

Todos deberán obtener un porcentaje igual o mayor al 1,5% para competir en las elecciones generales del 22 de octubre.

• ¿Quiénes deben votar?

La población de entre 18 a 70 años debe votar en las PASO de forma obligatoria. Para menores de 15 años que cumplan 16 hasta el 22 de octubre, es optativo el voto.

El voto es optativo para mayores de 70 años.

• ¿Cuál es el documento válido para votar?

Fernández explicó a Cadena 3 que se puede votar con todos los documentos que figuren en la página de las elecciones. "Si uno tiene un DNI que dice no ser válido para votar, se puede utilizar igual para votar porque hoy se entrega un troquel, no se sella más el documento", detalló.

También aclaró que la forma de pegar el sobre no causa ningún efecto. "Se recomienda no pegar con saliva el sobre por una cuestión de higiene. Si alguien lo hiciera, eso no anula el voto", remarcó.

• ¿A qué hora se esperan los resultados?

Fernández sostuvo que los comicios de este domingo serán complicados por la cantidad de boletas y datos de procesamiento. Sin embargo, se estima que los primeros datos estén a disposición a partir de las 21 horas. Antes de esa hora, queda prohibida la difusión de cualquier resultado.

• ¿Se elige presidente en las PASO?

No. El domingo los argentinos eligen a quienes quieren que sea candidato, pero todavía no se elige presidente. "Elegimos a quién será el candidato que va a representar al partido político. No es una elección que defina ahora mismo un presidente", finalizó Fernández.

Entrevista de Miguel Clariá.