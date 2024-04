Luego de que el Gobierno nacional dispusiera este jueves un aumento del 140% (en dos tramos) para gastos de mantenimiento de las universidades nacionales, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, valoró la medida y consideró que ese es "el camino", por el que pidió seguir dialogando.

"Esta medida para nosotros es importante en el sentido de que claramente es el camino. Le estamos pidiendo un cronograma para ver cómo llegamos a ese 280% que es lo que pedimos nosotros para poder funcionar lo más normal posible y no tener inconvenientes para funcionar", relató.

Además, dijo que "no hay ningún problema de rendir cuentas de todo lo que hace la universidad porque de hecho lo viene haciendo desde hace mucho tiempo".

En ese marco, Moriñigo, quien también se desempeña como rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), reconoció que las altas casas de estudios "comprenden el momento del estado en el que estamos y nos hemos ajustado".

Y continuó: "La UNSL no toma personal desde el 1 de enero, no se pagan horas extras, no hay movimiento de categorías dentro del personal. Nosotros ya lo hemos hecho a ese ajuste. Lo que pasa es que al normal funcionamiento nos enfrentamos con tarifas impagables y eso fue lo que nos generó esta alarma del primer cuatrimestre".

Sobre la marcha nacional que se hará el próximo martes 23 en defensa de la educación pública y de las universidades, Moriñigo reconoció que "va a ser muy importante", y pidió el acompañamiento de todos, ya que consideró que "la educación pública" es un activo para esta sociedad.

A raíz de ello, expresó que "ojalá que podamos generar un vínculo con la sociedad importante y seguir tendiendo puentes para dialogar con el Gobierno como corresponde".

A su vez, comentó que los rectores adhieren a la marcha pero claramente no parte de ellos la movilización. Y amplió: "Somos una parte pequeña de la marcha que tiene otros reclamos, además del funcionamiento de las universidades, como el reclamo salarial, que hace que los docentes y no docentes de todo el país estén casi un 40% o 50% atrás de lo que deberían haber cobrado este año, por la inflación acumulada".

Entrevista de "Siempre Juntos".