Rescate milagroso en Bariloche: el intendente habló de "impericia" del guía

Un grupo de esquiadores en el Cerro López, Bariloche, vivió una experiencia trágica y milagrosa tras una avalancha que dejó una turista irlandesa muerta y un cordobés rescatado con vida después de más de doce horas cubierto de nieve.

Lo más increíble fue que las condiciones de nieve y la llegada de la noche obligaron a suspender las labores de búsqueda por parte de la Comisión de Auxilio del Club Andino, pero a las 4:30 de la mañana el propio hombre logró comunicarse con el 911, lo que permitió reactivar el operativo de rescate.

En diálogo con Cadena 3, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, apuntó contra el guía (que también pudo ser rescatado más temprano): "En esta época de avalanchas hay que tener cuidado. El cerro Catedral hace explosiones para que caigan y tener seguridad, pero en Cerro López hay lugares vírgenes y hay peligro".

Y cuestionó: "Es época de avalanchas, eso debería saberlo el que guía. Puede haber un corrimiento de las capas y se genera".

"Es impericia, no hay que atreverse a hacer esquí libre en lugares que no están preparados. Por más que tengas conocimientos de aavalanchas está la impericia, uno sabe que es época y el guía no debería haber ido a hacer esquí a la ladera del cerro López", enfatizó.

Las recientes nevadas habrían generado una capa de nieve adicional en la ladera del cerro, lo que hizo aumentar el riesgo de desprendimientos en los últimos días y el reporte del Centro de Información de Avalanchas (CIAV) advirtió sobre el peligro latente en la zona.

El texto del informe indicaba "probables avalanchas chicas y grandes, de Placa de Viento, en orientaciones norte, noreste, este, sureste y sur de la zona Alpina y la zona media. Probable caída de Cornisas medianas y grandes en zona Alpina y zona media. Posibles avalanchas chicas y grandes en zona baja".

El hombre fue encontrado vivo y consciente, con un cuadro de hipotermia. Fue trasladado en helicóptero al hospital Regional de Bariloche. Se encontraba a 500 metros de la víctima fatal.

El operativo de rescate involucró a diversas organizaciones, incluyendo Parques Nacionales, Policía, Gendarmería, Bomberos y Protección Civil, en un esfuerzo conjunto para localizar a los afectados por la avalancha.

Informe de Marcela Psonkevich. Entrevista de Miguel Clariá.