Yanina Latorre y Dalma Maradona protagonizan un intenso intercambio por comentario sobre Maradona

La presentación de Yanina Latorre en su programa generó un fuerte enfrentamiento con Dalma Maradona. En su intervención, Latorre tildó a Diego Maradona de "personaje nefasto", refiriéndose al famoso gol con la mano del Mundial 86. La conductora argumentó que su crítica proviene de un análisis de un individuo que fue una figura pública.

Dalma Maradona, visiblemente ofendida, respondió contundentemente a las críticas de Latorre: "Elijo opinar sobre lo que veo, pero creo que ella se sube a un tren de crítica sin conocer toda la historia. No me parece una buena persona, pues dice que todo está bien pero por detrás critica a alguien".

A pesar de las polémicas, Yanina reafirmó su postura en el programa LAM: "Considero que lo que dijo Dalma es una exageración. No entiendo por qué le afecta tanto. Mi opinión sobre Maradona es clara, y me brinda vergüenza su legado como padre y persona. A mí, sinceramente, me resultaría penoso tener una figura paterna así".

La situación se tornó aún más crítica cuando Latorre añadió: "Tú provienes de alguien que era pedófilo. Se involucró con chicas jóvenes y nunca asumió su papel como padre. Ustedes, como familia, han tenido dificultades para generar amor". Este cruce resuena con profundidad en la audiencia, generando reacciones encontradas y un debate sobre el legado de la figura de Maradona.