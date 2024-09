Se conoció el primer parte médico de Thiago en Rosario tras llegar de Bariloche

Este lunes pasadas las 13.30, Thiago, el joven de 17 años que se cayó de un sexto piso en pleno viaje de egresados en Bariloche, llegó a la ciudad y fue internado en el Santorio Parque. Lo trajeron en un avión para continuar su tratamiento medico.

El joven fue recibido en el sanatorio acompañado por su madre y fue visto descender en camilla de la ambulancia, donde fue internado nuevamente en terapia intensiva.

Las autoridades del sanatorio emitieron un parte médico que detalla su estado de salud, solicitando mesura y reserva por parte de la familia. El informe médico indica que Thiago ingresó "lúcido", aunque requiere "asistencia respiratoria mecánica por tracheostomía".

Además, presenta "múltiples fracturas en cara, imágenes exudativas bilaterales en pulmón, fractura en ambas rótulas y lesión en pie izquierdo". Se está evaluando la necesidad de intervención quirúrgica por parte del equipo de cirugía maxilofacial y traumatológica.

El pronóstico sigue siendo reservado, mientras los médicos continúan monitorizando su evolución.

Además, en el marco de la investigación iniciada para determinar las circunstancias en la que se produjo la caída, la Justicia confirmó que “no se encontraron hasta el momento indicios de criminalidad”.

“En el hotel los fiscales tomaron entrevistas a compañeros de la víctima, algunos de ellos testigos presenciales. El relato de los jóvenes mayores de edad fue consistente y aportaron a fortalecer la hipótesis de ausencia de criminalidad”, precisó la Fiscalía en un comunicado oficial.

“Trabajó en el lugar el Gabinete de Criminalística que realizó peritajes en la habitación y el espacio común donde cayó y reunió evidencia, entre ella, la totalidad de las filmaciones de los pasillos interiores del hotel. En este proceso intervino también la Unidad Operativa para la Investigación perteneciente al Ministerio Público”, agregó.

Y señaló: “Asimismo se pudo comprobar que la víctima no tenía otras lesiones que no fueran aquellas producto de la caída, ni signos de intervención de terceros. Se convocó al Cuerpo Médico Forense quien constató el estado general del joven. Toda la información es concluyente en cuanto a que no hay indicios de criminalidad”.