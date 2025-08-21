Preocupaciones y aspiraciones de alumnos de 15 años sobre su futuro académico

FOTO: Alumnos de 15 años: preocupaciones y aspiraciones sobre su futuro académico.

Un estudio de Argentinos por la Educación aborda las preocupaciones y aspiraciones de estudiantes argentinos de 15 años sobre su futuro, tras finalizar la secundaria. Según Federico del Carpio, coordinador de política educativa de la entidad, el 63% de estos adolescentes expresa una gran inquietud por no tener suficiente dinero para realizar lo que desean tras graduarse.

- ¿Qué piensan los chicos de 15 años sobre su futuro, sobre la escuela?

Este estudio surge de los datos de las pruebas PISA, donde se les hacen preguntas a los chicos sobre sus preocupaciones y lo que les brinda la escuela para su futuro. Un dato relevante es que el 63% de los chicos de Argentina les preocupa no tener suficiente dinero para hacer lo que les gustaría hacer cuando terminen el colegio.

- ¿Esto refleja la realidad económica que viven en casa?

Si bien este estudio PISA fue realizado en 2022, las preocupaciones sobre el desempleo y la pobreza son recurrentes, así que seguramente tiene que ver con los temas que se ven y escuchan en el hogar.

- ¿Hay diferencias de las percepciones dependiendo de los niveles socioeconómicos?

Sí, hay diferencias significativas. Lógicamente, a los chicos de niveles socioeconómicos más bajos les preocupa más la falta de recursos que a los de sectores favorecidos.

- ¿Cómo ves la situación vocacional de los chicos a esa edad?

A los 15 años, muchos chicos no tienen claro qué quieren ser. Sin embargo, el 85% sabe que quiere seguir estudiando después de la secundaria, aunque solo 4 de cada 10 realmente lo hacen.

- ¿Qué factores influyen en esta discrepancia?

Los resultados de aprendizaje son un factor clave. Muchos chicos no están aprendiendo lo necesario para continuar sus estudios, lo que impacta en sus expectativas futuras.

- ¿Y qué piensan los chicos sobre lo que aprenden en la escuela?

El 76% de los chicos considera que lo aprendido les será útil para el trabajo, aunque este porcentaje es un poco más bajo que el promedio de Latinoamérica.

- ¿Qué opinión tenés de la pretensión de modificar el huso horario y qué impacto tiene en los alumnos de esta edad?

Hay estudios que sugieren que los chicos no rinden igual en las primeras horas de la mañana y hay evidencia de que necesitan empezar un poquito más tarde.

Entrevista de "Siempre Juntos".