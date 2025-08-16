Una escuela impulsa la lectura compartida entre chicos y familias

En un contexto donde las pantallas suelen ocupar gran parte del tiempo de chicos y adultos, la Nueva Escuela Argentina 2000 (NEA 2000) decidió recuperar la lectura como práctica comunitaria. Desde el nivel primario, la institución impulsa la lectura silenciosa compartida, una propuesta que reúne a alumnos, familias y docentes en torno a los libros.

"Entendemos que las historias, los cuentos, son fundamentales en muchísimos sentidos, y que desde la escuela es clave contribuir a que los chicos y las familias conserven o recuperen esos espacios de lectura", señaló Laura Rosingana, vicedirectora de nivel primario, en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La iniciativa es sencilla, pero muy valiosa: una vez por semana, cada grado organiza un espacio de 15 a 20 minutos en el que toda la comunidad educativa se sumerge en la lectura. Antes, se realiza un breve ejercicio de respiración o meditación para generar el clima adecuado. Luego, en silencio, más de cien personas leen: algunos traen sus propios libros desde casa, otros eligen entre los que ofrece la escuela. Padres, madres e hijos pueden compartir un mismo texto o leer distintos, pero siempre en un entorno tranquilo y afectivo.

La respuesta, asegura Rosingana, ha sido muy positiva. "Se genera un espacio maravilloso: ciento y pico de personas sentadas, en silencio, cada una con su libro. Las familias lo agradecen mucho, porque los ayuda a reencontrarse con el valor de la lectura, con la materialidad del libro, y con una práctica que a veces en casa cuesta sostener”, explicó.

La propuesta también abrió un intercambio entre familias y docentes sobre qué leer y cómo seleccionar buenos materiales. “Muchas veces los chicos se entusiasman con un texto leído en la escuela y lo piden en casa. Hay consultas, sugerencias, y eso amplía los horizontes de todos”, agregó la vicedirectora.

Para Rosingana, lo central es que la lectura compartida no solo fortalece el hábito lector en los más chicos, sino que también funciona como un gesto simbólico frente al vértigo cotidiano: “Es una invitación a bajar un cambio, a desconectar de las pantallas y a encontrarnos en torno a las historias, que son eternas”.

El proyecto forma parte de un enfoque pedagógico que distingue a NEA 2000 desde sus orígenes. Fundada en 1969 por un equipo de educadores liderados por Antonio Salonia, exministro de Educación, la institución fue pionera en prácticas innovadoras como el bilingüismo temprano y la lectura diaria de diarios en el aula. Hoy, con más de mil estudiantes en los tres niveles, la escuela sigue apostando a una formación integral que combina excelencia académica, desarrollo emocional y compromiso social.

"La lectura silenciosa compartida es una estrategia más para desarrollar el hábito lector, algo que consideramos clave desde siempre. Regalarles cuentos e historias a los chicos es, en definitiva, regalarles palabras, herramientas para pensar, imaginar y construir otros mundos posibles”, concluyó Rosingana.

Entrevista de Carolina Amoroso