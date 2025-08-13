FOTO: Murió a los 112 años Onorina de Tagliaferro, la mujer más longeva de Córdoba (LV16).

- Onorina Apratto de Tagliaferro, la persona más anciana que había en Córdoba, falleció a los 112 años. Es impresionante repasar su vida y su historia. Para ello hablaremos con Sergio Tagliaferro, su nieto. ¿Cómo estás, cómo te sentís al respecto?

La verdad que lo único que pedía era que no tuviera que terminar sus últimos días sufriendo. Y es reconfortante saber que hasta su último día lo vivió bien.

- Onorina se convirtió en una celebridad en el último tiempo, ¿no? Digo porque muchos quisieron conocerla.

Sí, muchos periodistas han tratado de conocer su vida. Ella llegó a Argentina a los 20 años desde Italia y siempre vivió en la misma casa en Río Tercero.

- ¿Cómo aprendió a hablar castellano?

Ella nos dijo que aprendió mucho en el cine, donde pasaba mucho tiempo, ya que quedaba al lado de la casa que tuvo en Río Tercero, donde estaba el primer cine de la ciudad.

- Es notable que no se le notara el acento italiano.

Por ahí hablaba mucho en piamontés, pero no tenía acento. La parte italiana la tenía a veces cuando hablaba con mi tía, con la hija de ella, con quien hablaba mucho en italiano, y por ahí se olvidaba de que los otros no hablábamos el idioma.

- ¿Cómo era Onorina como abuela?

Era muy afectuosa y cuidó a todos sus nietos y bisnietos. Nunca se quejaba. Ella tiene 11 nietos más los bisnietos, y prácticamente a todos nos crió.

- ¿Cuál crees que fue su secreto para vivir tanto?

Estar activa, porque no podía estar quieta, y no preocuparse por las cosas, no hacerse problema por nada.

- ¿Cómo enfrentó las pérdidas en su vida?

A pesar de perder a su marido y a dos hijos, porque su yerno era un hijo más, siempre se mantuvo positiva. También perdió a los hermanos con la guerra, porque se los llevaron a Rusia y nunca más volvieron. Y bueno, gracias a Dios, como decimos acá, se lo pudo tomar todo con un poco de soda.

- ¿Cómo fue su vida en los últimos años?

Hasta la pandemia, tenía una vida normal, iba al supermercado caminando, hacía las compras. De hecho hasta hace unos meses atrás, ella tenía solamente una chica que venía a la mañana, y después ella se acostaba y se levantaba sola.

Vivió bien hasta el último día y estoy feliz por la vida que tuvo.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".