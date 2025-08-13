Riesgo extremo de incendios en Córdoba por clima seco y vientos fuertes
La Secretaría de Gestión de Riesgo alerta sobre el riesgo extremo de incendios en Córdoba. Se prohiben actividades que generen incendios forestales debido a fuertes vientos.
13/08/2025 | 07:15Redacción Cadena 3
FOTO: Incendios en Córdoba.
Audio. Riesgo extremo de incendios en Córdoba por vientos fuertes hoy
Radioinforme 3
La Secretaría de Gestión de Riesgo y Cambio Climático advierte sobre un riesgo extremo de incendios en Córdoba debido a la combinación de temperaturas bajas y vientos fuertes de hasta 75 kilómetros por hora.
Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría, declaró: "Hoy miércoles el riesgo de incendio llegará a muy extremo. Recordamos que está en vigencia la emergencia ambiental y que está prohibido prender fuego o realizar actividades que generen incendios forestales".
Además, solicitó la colaboración de la población: "Pedimos que nos ayuden a detectar columnas de humo y que, al ver una, llamen al 0800 888 FUEGO o a cualquier cuartel de bomberos voluntarios".
Informe de Lucía González.
