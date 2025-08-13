En vivo

Radioinforme 3

Riesgo extremo de incendios en Córdoba por clima seco y vientos fuertes

La Secretaría de Gestión de Riesgo alerta sobre el riesgo extremo de incendios en Córdoba. Se prohiben actividades que generen incendios forestales debido a fuertes vientos.

13/08/2025 | 07:15Redacción Cadena 3

FOTO: Incendios en Córdoba.

  1.

    Audio. Riesgo extremo de incendios en Córdoba por vientos fuertes hoy

    Radioinforme 3

    Episodios

La Secretaría de Gestión de Riesgo y Cambio Climático advierte sobre un riesgo extremo de incendios en Córdoba debido a la combinación de temperaturas bajas y vientos fuertes de hasta 75 kilómetros por hora.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría, declaró: "Hoy miércoles el riesgo de incendio llegará a muy extremo. Recordamos que está en vigencia la emergencia ambiental y que está prohibido prender fuego o realizar actividades que generen incendios forestales".

Además, solicitó la colaboración de la población: "Pedimos que nos ayuden a detectar columnas de humo y que, al ver una, llamen al 0800 888 FUEGO o a cualquier cuartel de bomberos voluntarios".

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué advierte la Secretaría de Gestión de Riesgo y Cambio Climático? Advierte sobre un riesgo extremo de incendios en Córdoba.

¿Quién es el vocero de la Secretaría? El vocero es Roberto Schreiner.

¿Cuándo se espera el riesgo extremo de incendio? Se espera para hoy miércoles.

¿Dónde se está dando esta situación? En Córdoba.

¿Cómo puede colaborar la población? Llamando al 0800 888 FUEGO al detectar columnas de humo.

